◇りそなＢ２リーグ第８節 愛媛６７―６３ベルテックス静岡（１６日・静岡市中央体育館）

ベルテックス静岡が愛媛とのホーム第２戦を６３―６７で落とし、連敗を喫した。第３クオーター（Ｑ）を終えて、１３点をリードしながら逆転負け。昨季は６戦全勝していた相手に対し、今季は４戦全敗となり、３勝１２敗の西地区最下位で借金は今季ワーストの９に膨れ上がった。

つかみかけた勝利が手元からこぼれ落ちた。１３点差を一度はひっくり返されながらも残り１６秒１で再び、一歩前に出た。だが、残り９秒で相手キーマンのシャキール・ハインズ（３２）に３点シュートをねじ込まれた。今季、静岡市中央体育館では５戦全敗となり、ブースターの悲鳴が響いた。

大事な場面でのミスが響いた。森高大ヘッドコーチ（３６）は、「第４Ｑで簡単なターンオーバー（ＴＯ）はしないようにと口を酸っぱく言ってきたのに。自滅です」と、最終Ｑだけで７ＴＯを悔やんだ。チーム最長の３２分３５秒の出場を果たし、１２得点１５リバウンドと奮闘したアンガス・ブラント（３６）は「勝ち切れなかったのは恥ずかしい。ＴＯだけだった」と、うつむいた。

リーグ戦は全６０試合のうち、ちょうど１／４が終了。次節は敵地で、現在、東地区首位を走る好調・福島との２連戦だ。まだまだ苦しい戦いは続く。