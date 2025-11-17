北海道コンサドーレ旭川Ｕ―１５ＭＦ成田葵菜（１５）が、目標の「なでしこジャパン入り」へ歩を進めていく。北海道から唯一、１７日に大阪・堺で始まるＵ―１５日本女子選抜トレーニングキャンプに参加する。中１から３年連続で臨む機会に「色んなことにチャレンジして、なるべく多くボールに関わっていきたい」と意気込んでいる。

普段は男子と一緒に練習。身長１５４センチと女子の中でも決して大きくはないため、「フィジカルとかスピードでは勝てない」。それでも「体を当てられないようなボールの持ち方とか、ワンタッチではたくとかは意識してきた」と体格のハンデを技術で克服してきた。元トップチームの監督で、アカデミーの財前恵一ヘッドオブコーチ（５７）は「普通に実力で試合に出ていた子。レベルは相当高い」と絶賛。才能は計り知れない。

女子のみの今回のトレーニングキャンプは、より持ち味を発揮できる。「普段は男子チームでやっているので。代表に行った時の方が自分で抜け出したりできる」と自信を見せる。選抜チームで確固たる立場を築くため、「常にパスコースに入ってゲームをつくっていきたい」と攻撃の軸となるつもりだ。

来春からはＷＥリーグ「マイナビ仙台レディース」のユースチームでプレーする。コンサ旭川から３人目となる挑戦へ、成田は「１年生から３年生の試合に出て、ＷＥリーグで早くプレーできるようにしたい」とキッパリ。その先に見据えるなでしこ入りへ、志高く取り組んでいく。（砂田 秀人）

◆成田 葵菜（なりた・あおな）２０１０年６月２９日、滝川市生まれ。滝川開西中３年の１５歳。小２から滝川明苑ＪＦＣで競技を始める。小６時に「札幌のパスサッカーに憧れて」セレクションを受け、中学から北海道コンサドーレ旭川Ｕ―１５でプレー。好きな選手は日本代表ＭＦ鎌田大地。得意科目は体育。趣味はスマホゲームの「ブロスタ」。家族は父と兄。１５４センチ、４４キロ。右利き。