１９９２年バルセロナ五輪の競泳日本代表コーチで、同大会バタフライ代表の漢人陽子（当時浜松商）らを育てた浜松市出身の石川龍三さん（７２）は、日体大時代に長嶋茂雄さん（享年８９）と約２か月間、早朝トレーニングをともにした。後に世界各国で指導を行う中で、ミスターからの金言に背中を押されたことを明かした。

石川さんが長嶋さんと“早朝ジョギング”をともにしたのは、大学４年生の７５年１１月だった。翌春の卒業まで時間を持て余していたところ、新聞記事で「長嶋さんが朝５時過ぎに多摩川の土手を走っている」と知った。主将を務めていた水泳部の合宿所が近かったこともあり「一緒に走れるかもしれない。ダメ元で行ったんだよね」と笑って振り返る。

多摩川に足を運ぶと、ほどなくミスターが現れた。「おはようございます」と声をかけ、並走しながら言葉を交わした。身の上話をする中で、思いがけない言葉が返ってきた。「卒業まで何も用事がないんだったら、毎日付き合え」。以降は卒業祝いの飲み会がある日も酒を断ち、走り続けた。トレーニングも一緒に行った。約２か月間続けるうちに評判は広がり、女子バレーボール部員も加わった“集団走”になった日もあった。

走った後にグランド小池商店でおでんを食べると、長嶋さんは割り箸でナイフとフォークのように切り分け、最後は箸として使っていた。「普段ご自宅ではナイフとフォークの生活なんだなと思いましたよ」。自宅に招かれ、長男の一茂さんを近くのプールに連れて行ったこともあったという。

卒業後は体育教師を志していたが、大学を通じた南米コロンビアからの指導者派遣要請を、兄が勝手に承諾。約３年４か月、現地で指導にあたることになった。異国での指導に不安を覚え、長嶋さんに相談した。「（公用語の）スペイン語は話せるのか」と聞かれ「話せません」と答えると、背中を押すように言われた。

「言葉なんてしゃべれなくても、熱意があれば何とかなる。一生懸命やれば、どこの国の子どもだって通じる」。帰国後は一時静岡に戻ったものの、再び海外へ。プールの水が濁るミャンマーやインドへ国際交流基金から派遣され、フィリピンでは２０００年シドニー、０４年アテネ五輪代表コーチを務めた。ミスターからの言葉が、国際人としての基礎をつくってくれた。

（伊藤 明日香）

◆石川 龍三（いしかわ・りゅうぞう）１９５３年６月９日、浜松市生まれ。７２歳。小５から水泳を始め、磐田農から日体大に進学。卒業後はコロンビアで指導を行い、その後は地元の浜名湾クラブへ。日本のほかミャンマー、インド、フィリピンでもコーチを務めた。０６年からは静岡県立水泳場の場長、１２〜１５年は菊川南陵高水泳部監督として全国高校総体出場に貢献。