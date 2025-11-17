◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）

第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１は１６日、京都競馬場で行われ、１番人気のレガレイラが差し切ってＧ１・３勝目を挙げた。昨年は５着に敗れていた舞台で雪辱し、勝ち時計２分１１秒０はレースレコードとなった。戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝はインタビューで「ベリベリホース」と自身の“名言”を絶叫。この後は連覇のかかる有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山）を視野に入れる。

◆戸崎圭太騎手 ６回目の騎乗で初勝利。Ｇ１は２４年有馬記念（レガレイラ）以来、通算１４勝目。重賞はオールカマー（同）以来の今年８勝目、通算８５勝目。

◆木村哲也調教師 延べ４頭の出走で初勝利。Ｇ１は天皇賞・春（ヘデントール）以来、今年３勝目、通算１４勝目。重賞はオールカマー以来の今年６勝目、通算３７勝目。

◆スワーヴリチャード産駒 延べ２頭の出走で初勝利。Ｇ１は２４年有馬記念以来、通算４勝目。２３年から３年連続でのＧ１勝利。重賞はオールカマー（同）以来の今年２勝目、通算９勝目。

◆（有）サンデーレーシング ２２年ジェラルディーナで制して以降、４連勝で６勝目。歴代最多勝利記録を更新。馬主の同一Ｇ１・４連覇は、自身のジャパンＣ（１０〜１３年）に続く２度目。Ｇ１は日本ダービー（クロワデュノール）に続く今年４勝目、通算８５勝目（ほかにＪＧ１２勝）。重賞はオールカマー以来の今年８勝目、通算２５９勝目。

◆ノーザンファーム ２２年ジェラルディーナから４連勝で１３勝目。Ｇ１は菊花賞（エネルジコ）に続く今年９勝目、通算２２２勝目（ほかにＪＧ１３勝）。重賞は前日のデイリー杯２歳Ｓ（アドマイヤクワッズ）に続く今年４１勝目、通算８９９勝目。

◆勝ち時計 ２分１１秒０は２４年スタニングローズの２分１１秒１を上回るレースレコード（阪神開催の２０年にラッキーライラックがマークした２分１０秒３は参考記録）。（記録はすべてＪＲＡ）