長瀬智也が「かのサンド」に“出演”、サンドウィッチマン・伊達みきおもビックリ
元TOKIOの長瀬智也（47歳）が、11月16日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に“出演”した。
番組は今回、サンドウィッチマンと狩野英孝が東京・武蔵小山の商店街をぶらぶらしたあと、目黒にある有名ステーキ店「ステーキハウス リベラ」へ。同店は国内外問わず、多くのプロレスラーが足を運ぶ人気店として知られ、店内にはたくさんのプロレスラーの写真が並ぶ。
若い頃からプロレスが大好きなサンドウィッチマンが、“好きだったレスラー”について話しながらステーキに舌鼓を打っていると、富澤たけしの奥に気になる写真が…と、飾られていた1枚の写真に触れ、狩野は「長州（力）さんの隣、長瀬智也さんですか？」と質問。それは、「リベラ」の店長の両サイドに、長州と長瀬が立っている写真だった。
サンドウィッチマン・伊達みきおも「ほんとだ！」と驚き、狩野は「最近ですか？ これ.。長瀬さん、こんな感じなんだ」、富澤も「どういう関係ですか？」と質問。店長は「長瀬さんは自分が昔から親しくしてもらってて。もう常連さんなんですよ。長州さんとドラマで…プロレスをテーマにしたドラマがあったんですけど、それで共演されて。お二人に接点があって。ドラマ終わったあと再会の場で、リベラでお食事してもらって」と語った。
長瀬と長州は、2021年に放送された、宮藤官九郎脚本の連続ドラマ「俺の家の話」（TBS系）で共演。同作は、ピークを過ぎたプロレスラーが実家に戻り、能楽師である父親の介護と遺産相続をめぐる騒動を描いた。
なお、長州のX（Twitter）によると、この写真が撮られたのは2023年10月のこと。その後、2024年12月にも「リベラ」の店内で撮った、長瀬と、中邑真輔、武藤敬司との4ショットを披露している。
