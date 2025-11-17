〈「少なく見積もっても1500万円くらいはかかっていると思います」 教師を辞めて国内外の競馬場へ遠征…武豊を追いかけ続ける女性（56）の“素性”に迫る〉から続く

一流商社マンの父と翻訳家の母のもとに生まれ、名門・桜蔭学園を卒業。絵に描いたようなお嬢様として育った女性かぐらさんが、現在人生を捧げているのは、まさかの競馬。武豊騎手の大ファンとして、世界各国を駆け巡る彼女はいかにして形作られたのか。意外な足跡を追う。

【画像】国内競馬場だけでなく、韓国、ドバイ、アメリカまで…競馬場パドックで横断幕を掲げ続ける“熱狂的武豊ファン”かぐらさんの素顔を見る



2018年1月7日、京都競馬場パドックで横断幕を掲げるかぐらさん。コロナ禍以降は中央競馬場での横断幕掲示は禁止となった

学校のテストで100点以外を取ると怒られる家庭で

――かぐらさんは超名門進学校として知られる桜蔭学園中学校・高等学校のご卒業と伺いました。どのようなお子さんだったのでしょうか。

かぐら 図抜けたお金持ちなどではぜんぜんありませんが、ありがたいことに、お金の面で苦労したことはない幼少期だったと思います。父は一流国立大学を卒業後、有名な総合商社に勤務した人で、母は有名大学を卒業して翻訳家として働いていました。

小さい頃から学校のテストで100点以外を取ると怒られるので、なんとなく勉強はしておこうかな、くらいの子だったと思います。

――「なんとなく勉強はしておこう」で女子御三家の筆頭である桜蔭学園に受かるものでしょうか。

かぐら どうなのでしょう。ただ、勉強面でそこまで大きな苦労はしませんでした。覚えているのは、小4くらいのある日、母に連れられて四谷大塚の模試を慶応義塾大学で受けたことですね。当時は1万人ほどが受験して、四谷大塚の正会員になれるのは1割くらいだったのですが、運がいいことに正会員に選んでもらえて。しかも国語は全国で3位だったんですよね。受けた自分のほうがびっくりしてしまって（笑）。

――桜蔭での生活はいかがでしたか。

かぐら 楽しかったですよ。一般に言われているように“切れ者”も確かにいるにはいましたが、偏差値の高い子だけではなくて、Going My Wayな子も多くて、みんな好きなことに一生懸命な感じが心地よかったです。

――その後、津田塾大学を経てハワイ大学音楽学部に進学しますよね。

かぐら 3歳の頃からピアノを習っていて、大好きだったんですね。桜蔭の先生方もみんな「あなたは音大に行くのよね」という感じでしたし、私もそう思っていました。けれども父は大反対（笑）。「桜蔭まで行ったんだから4年制大学へ行け」という感じで。

それならと思って英語も好きでしたから、英語教育に定評のある津田塾大学を選んで、その後に、英語が使えるハワイ大学音楽学部へ進学したという具合ですね。

――いわゆるお嬢様のようなキャリアを歩んでいるかぐらさんが、どのようにして競馬に出会ったのか気になります。

「なんで馬が1面なんだよ」

かぐら もともと私は野球が大好きで、スポーツ新聞を買って読むような中高生でした。桜蔭は球場のすぐそばに学校があるので、高校時代は学校帰りに後楽園球場で選手入場を見て家路につくような、ちょっと変わった子で（笑）。

場外馬券場もすぐそばにありましたが、当時は競馬にはまったく興味がなくて、スポーツ新聞の1面にミスターシービーとかシンボリルドルフが載っているのを見て、「なんで馬が1面なんだよ」と内心思っていたんです。

けれど大学に入学して、ソフトボールサークルに入ってから、周囲に競馬好きの友だちが増えていって。それで現地に観戦に行ったのが競馬との出会いでしたね。

――そこから武豊騎手に惹かれるようになったとのことですが、初めて生で武豊騎手を見たときのことを覚えていますか。

かぐら 1988年の日本ダービーですね。「あぁ、武豊騎手だ」と感慨深かったです。おっとりとした雰囲気のなかで、眼光は鋭いなと感じたことを覚えています。特に、パドックにいるときの武豊騎手の目力が強かったです。

――印象的なレースはありますか。

かぐら 2013年の毎日杯です。3年前の同レースでの落馬事故以来、思うように結果を残せなかった武豊騎手が、キズナ号に騎乗して勝ったレースですね。現地、阪神競馬場のウイナーズサークル前で観戦していたのですが、当時のレースの詳しい状況は思い出せないほど興奮していました。ひたすら「差してー！」というような声援を送っていた記憶だけはあります。

レース後は込み上げるものがあって、嗚咽してしまいました。周囲からは笑われたのですが、自分の感情を抑えることができなかったですね。表彰式までずっと泣いていて。ただ、友だちに「武豊騎手に笑われるよ」といわれて、ハッと涙が引っ込みました。

いろいろと海外重賞も観に行くのですが、正直、2013年の毎日杯を超える感動はなかなかないですね。

息子との“意外な関係”

――キズナが制した同年の日本ダービーではなく、毎日杯というところが通ですね。

かぐら ダービーはダービーで勿論感激でしたよ。ただ、私の中では毎日杯、京都新聞杯の延長という感覚で、「勝てるんじゃないかなぁ」と勝手に思い込んでいた部分がありました。

ただ、毎日杯は、あの落馬事故の悪夢がどうしてもよぎってしまうレースですから。あれから3年経って、「あぁ、ようやく毎日杯で勝ったんだな」って思えたのが大きいんだと思います。こうして話している間にも、涙が出てくるほどです。阪神1800mの第4コーナーを曲がったところのあの切れ目は、今でも通るときにドキッとすることがありますから。

――相当な武豊さん愛だと思うのですが、かぐらさんのご家族はどういった反応ですか。

かぐら 実は私は24歳くらいのときに結婚をしていて、すぐに息子を出産しているんです。それから20代のうちに離婚をして、これまで息子と2人で暮らしてきました。子どもが高校生くらいのときには、現在のように武豊騎手を追って世界中の競馬場に出かけていましたね。

振り返ると、息子が嫉妬していたような時期もあったと思うのですが、大学生くらいになると、彼も競馬が好きになって、競馬場でばったり遭遇したり。彼の友人のぶんの席を取ってあげたりして、お互いに競馬という共通の趣味がある良好な関係です。

――いずれは武豊さんが引退してしまう日が訪れると思います。どのように考えていますか。

かぐら 引退……。きっと武豊騎手も考えていないと思います。なので、私も考えたことがないんですよね。

ただ、いまの段階でこれまでを振り返って思うのは、武豊騎手がこの年齢まで第一線で騎手として輝くことは当たり前でないですし、私自身も心身ともに健康で、その姿を追い続けられたのがありがたいことだなと。

武豊騎手と同年代の騎手のほとんどが引退をしているなかで、引退した騎手を応援していた仲間は競馬場に来たり来なかったり、まばらになってしまったからこそ痛感します。いまは応援させてもらえる時間が長いことに、ただ感謝しています。

（黒島 暁生）