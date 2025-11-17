今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、急な予定変更などが起こりやすいかも。なるべく余裕をもってスケジュールを立てると良いでしょう。家族や恋人のサポートをするタイミングもありそう。そのときは優しい言葉をかけるようにしましょう。恋愛は、元恋人と再会するなど心が落ち着かないかも。過去を冷静に振り返りつつ、しっかり対応するようにしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
自由について考えるなど自問自答する機会が増えるようです。ノートなどに想いを書いてみるのも良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
