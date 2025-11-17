日本を代表する名ジョッキー、武豊氏の応援のために教員を辞職――。

【画像】国内競馬場だけでなく、韓国、ドバイ、アメリカまで…競馬場パドックで横断幕を掲げ続ける“熱狂的武豊ファン”かぐらさんの素顔を見る

以来、15年間に渡って国内外すべてのレースに駆けつける女性がいる。かぐらさんだ。少なく見積もっても1500万円はかかっているという費用、過酷な移動をものともせず、「世界一のジョッキー」への信念を貫く彼女の熱意に迫る。



武豊騎手オリジナルグッズのトップスに身を包むかぐらさん

◆◆◆

37年間、武豊のファンを続ける女性

――かぐらさんは武豊さんのファンということですが、いつからのファンなのでしょう。

かぐら 1988年、当時デビュー2年目だった武豊さんがスーパークリーク号で菊花賞を制して以来なので、かれこれ37年間のファン歴ですね。

当時、私は大学生だったのですが、モラトリアム真っ只中で。同い年ですでに一世風靡の大活躍をしていた武豊騎手が一種の憧れといいますか、大きく言えば人生について考えさせてくれるような存在に感じられたんです。

――そこから37年もの間、ファンであり続けるのもすごいですね。なにか理由があるのでしょうか。

かぐら ご自身が思ったことを率直に言葉にされ、しかも、その言葉通りの結果を積み重ねてこられている姿に魅了され続けているからですかね。

デビュー時からそうでした。「武邦彦の息子と呼ばれるのではなく、父を武豊の父と呼ばせてみせます」という趣旨の発言をしていて、私は「すごいことを口にするなぁ」と思っていましたが、実際に有言実行しているじゃないですか。

反発を招くのではないかという発言があっても、実績で周囲を納得させて。ここまで徹底できるアスリートは、一流選手のなかにもそうはいません。

――ここ15年ほどは出場されるほぼすべてのレースに行かれているそうですが、本当ですか。

かぐら はい。中央競馬はもちろん、地方競馬であっても海外の競馬場であっても、すべて行っています。トークショーなど、レースではないイベントにも駆けつけていますよ。

武豊騎手に「ついていく」ために教員を辞めて

――ファンになって、武豊さんの追っかけを始められるまでは少々時間が空くようですが、ほぼすべてのレースに同行するきっかけがあったのでしょうか。

かぐら 2010年の毎日杯で起きた落馬事故以来、なかなか思うような成績を残せない期間が続いたのが大きかったですね。これまでの武豊騎手では考えられない不振ぶりで、ファンとして非常に気を揉んで。

その頃の私は、とある私立学校の英語科専任教員で教務主任を務めていたんですが、スランプに陥る武豊騎手をみて、居ても立っても居られなくなって。「全部のレースについていきたい」と思ったんです。

それで専任教員をやめました。JRAと地方競馬の交流重賞は水曜日におこなわれることが多いので、平日に仕事があると、現地訪問が難しいんですよね。

――ずいぶんあっさりと語られますが、安定した職業を捨てることに抵抗はありませんでしたか。

かぐら 家庭教師や大学で学んだピアノの指導者として働けますし、そこまで悲観的には考えませんでした。

自分の生活のことよりも、「武豊騎手が世界の騎手でNo.1であることを信じて毎週応援に来ている」ことをなんとか表現したい一心でしたね。

それで、2011年にパドックに掲示するための横断幕を作って。以来、15年間国内外の競馬場へ武豊騎手の応援に駆けつけています。

「the world's NO.1 jockey Yutaka Take」の文言は私がそのように信じていること、そしてできれば武豊騎手に、そういうファンがいることを知ってもらえたら嬉しいという気持ちの表れです。初めて横断幕を出したときは、私が作ったとわかるように横断幕の前に立ってアピールをしていました（笑）。

――およそ15年間の武豊さんへの“密着同行”。金銭面の負担も気になります。

「少なく見積もっても1500万円くらいはかかっていると思います」

かぐら 正確な金額は計算したことがないのでわからないのですが、相当な数の競馬場に毎週足を運びますので、少なく見積もっても1500万円くらいはかかっていると思います。これでも、移動費を安く抑えるために夜行バスを使用するなど工夫はしているんですけどね。

――それだけ頻繁に移動していると、交通トラブルに巻き込まれることもあるでしょうね。

かぐら しょっちゅうあります。台風で新幹線が止まるなんてざらですしね。東京から京都競馬場に行くちょうどよい便がなかったときなどは、昔勤務していた学校の社会科の教員が「北陸に出て京都へ行くルートがある」と教えてくれたりして（笑）。その場その場で頭と人脈を使っては、何とか武豊騎手のもとにたどり着いている感じです。

――これまでもっとも印象に残っている遠征は何でしょうか。

かぐら 2024年秋のブリーダーズカップ（BC）からJBCクラシックへの遠征でしょうか。

日曜日にアメリカ・デルマー競馬場でBCがあって、翌日の月曜日は佐賀でJBCが行われるというスケジュールだったのですが、ロサンゼルスから羽田への深夜便を使えばどちらも行けることがわかっていて、弾丸で遠征したんです。

ところが、武豊さんがアメリカで騎乗予定だったオーサムリザルト号がレース当日の獣医師による歩様検査で急遽出走取消となってしまい、そこからはレースも見る気になれずボーッと過ごすことになりまして。1日が長かったですね。

そして、翌日、佐賀競馬場へ向かうための搭乗ゲートにいたら、豊さんとキーファーズ（注：競走馬のオーナー会社）の代表松島正昭さんが一緒に現れたんです！ 本人に直接「おやすみなさい」「おはようございます」と挨拶できて……。

――素の武豊さんに会えたときの感慨はいかがでしたか。

かぐら 実は会うこと自体はこれまでもあったんです。ただ、土日の移動中、騎手は一般客と接触することを禁じられていますし、私は話しかける等の行為を一切しません（*）。こちらから会釈をするだけにしているので、競馬場の外、しかもオフの状態の武豊さんに挨拶できたのは嬉しかったですね。

（*）公正確保の観点から、JRAでは騎手が騎乗予定の競馬場に移動する際は一般の方と接しないよう定められている。今回のケースでは海外重賞から地方交流重賞への移動であり、JRA開催ではないため、移動中に話しかけることができた

「私はなんてことをしてしまったんだろう」

――ちなみに、かぐらさん自身は馬券は買わないのでしょうか。

かぐら 昔はよく購入していましたが、今は武豊騎手が騎乗するレースでは馬券を買いません。

――買わなくなった理由があるのでしょうか。

かぐら 1991年からですね。武豊騎手は第104回天皇賞（秋）にメジロマックイーンに騎乗していて、当然、私はメジロマックイーンの馬券を1万円購入していたんですが、「もしかしたら……」と魔が差して、プレクラスニーという馬の馬券も持っていたんです。

結果的に、最初にゴールをしたのはメジロマックイーンでした。ただ、斜行（注：馬が斜めに走ること。他馬の走行に影響を及ぼした場合には制裁がある）で、降着になってしまい、勝ったのは、2番目にゴールを決めたプレクラスニーで。

馬券は当たりましたが、武豊騎手のファンとして自分がやったことが恥ずかしい気がしてしまって……。「私はなんてことをしてしまったんだろう」です。配当金はその日のうちにすべてお酒に変えて、記憶をなくすまで飲むことにしました。

以来、馬券を買うのは武豊騎手が乗らないレースですね。とはいえ、ご承知のように武豊騎手が騎乗しないレースはそう多くはないので、ほぼ買っていない状況です。

◆◆◆

学生時代にファンになり、定職を辞してまで武豊氏を追いかけ続ける筋金入りの武豊マニアかぐらさん。幼少期は絵に描いたような“お嬢様”だった彼女が競馬に出会ったきっかけ、そして、忘れられない“あるレース”とは。インタビュー後編は、以下のリンクからお読みいただけます。

〈「子どもが高校生くらいのときには世界中の競馬場に出かけていました」エリート家庭に生まれた桜蔭卒のお嬢様が“武豊”の追っかけになった“意外な経緯”とは〉へ続く

（黒島 暁生）