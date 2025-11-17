¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÊì¤¬ÆàÎÉ¸©·Ù¤Ç¡Ä¡×¸µ·Ù»¡´±Ä¹´±¡¦ÏªÌÚ¹¯¹À»á¤¬´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍýÍ³¡É¡Ô¥µ¥×¥é¥¤¥º¿Í»ö¤Î¼Â¸½¡Õ
ÆüËÜ¤òÆ°¤«¤¹´±Î½¤Î³¹¡¦²â¤¬´Ø¤«¤é¡È¥Þ¥ëÈë¡É¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤ÎÌ¾Êª¥³¥é¥à¡Ö²â¤¬´Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¡£ºÇ¿·¹æ¤«¤é¡¢¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¼£°ÂÂÐºö¤ÇÇò±©¤ÎÌð
¡¡´±Ë¼ÉûÄ¹´±¿Í»ö¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤òº£Ç¯1·î¤ËÂà´±¤·¤¿ÏªÌÚ¹¯¹À»á¡Ê¾¼ÏÂ61Ç¯¡¢·Ù»¡Ä£¡Ë¤¬¡¢10·î21ÆüÉÕ¤Ç»öÌ³Ã´Åö¤Î´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Á°Ç¤¤ÎÁíÌ³¾Ê½Ð¿È¤Îº´Æ£Ê¸½Ó»á¡Ê54Ç¯¡¢µì¼«¼£¾Ê¡Ë¤È¤ÏÇ¯¼¡¤¬¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º´Æ£»á¤ÎÁ°Ç¤¤Î·ªÀ¸½Ó°ì»á¡Ê56Ç¯¡¢·Ù»¡Ä£¡Ë¡¢Á°¡¹Ç¤¤Î¿ùÅÄÏÂÇî»á¡Ê41Ç¯¡¢Æ±¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·Ù»¡Ä£½Ð¿È¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÛÄê³°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ù»¡Ä£½Ð¿È¼Ô¤ÎÅÐÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÊì¤¬ÆàÎÉ¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¿Æ¶á´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼óÁê¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¼£°ÂÂÐºö¤ËÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê·Ù»¡Ä£´´Éô¡Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¼£°Â¡¦¥Æ¥í¡¦¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÂÐºöÄ´ºº²ñ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹´±ºßÇ¤»þ¤ÎÏªÌÚ»á¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó²ñ¹ç¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¼£°Â¾å¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡Åö¶É¤Î»Üºö¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÜÅÀ¤«¤éÏªÌÚ»á¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤Î¸«²ò¤À¡£
¡¡·Ù»¡Ä£Æâ¤Ç¤Ï¡¢·º»ö¶ÉÄ¹¤À¤Ã¤¿Ã«¼¢¹Ô»á¡ÊÊ¿À®5Ç¯¡Ë¤Î¼óÁêÈë½ñ´±ÅÐÍÑ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¤¤ÎÅÚ²°¶Ç°ý»á¡Ê7Ç¯¡Ë¤È¤ÏÆþÄ£Ç¯¼¡¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã«»á¤â·º»ö¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ¼£°Â¡¦¥Æ¥í¡¦¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÂÐºöÄ´ºº²ñ¤Ç²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¹â»Ô¼óÁê¤Ë·Ù»¡Åö¶É¤ÎÂÐºö¤ò¡È¤´¿Ê¹Ö¡É¡£»öÌ³½èÍýÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢¸¬µõ¤ÇÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢½éÂå¤«¤é·Ù»¡Ä£½Ð¿È¼Ô¤ÇÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¿Æâ³Õ´íµ¡´ÉÍý´Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê½Ð¿È¤ÎÁýÅÄÏÂÉ×»á¡Ê¾¼ÏÂ63Ç¯¡¢µìËÉ±ÒÄ£¡Ë¤¬½¢Ç¤¡£ÁýÅÄ»á¤Ï¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤¬´ßÅÄÆâ³Õ¤ÇËÉ±ÒÁêºßÇ¤»þ¤ÎËÉ±Ò»öÌ³¼¡´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÚ¸¶»á¤Î¿Ê¸À¤¬¤¢¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¤À¡£
