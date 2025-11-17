ABCテレビが関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクト、「月よるビッグバン」。第１弾の「コント・デ・ンガナ」は、ロングコートダディ（堂前、兎）、ニッポンの社長（辻、ケツ）、セルライトスパ（肥後、大須賀）、蛙亭（中野、イワクラ）という関西コント師４組と、毎回1人出演する関西出身ゲスト“オモ・ロ・ビト”によるユニットコント番組だ。

©ABCテレビ

第4回はGENERATIONSの数原龍友をゲストに迎え、「とっくり」「捜査会議」「お腹すいたよ！ナンマン」をお届けする。

©ABCテレビ

数原が挑戦した「とっくり」は、和室でこたつに入っている老夫婦のコント。婆さん（イワクラ）が編み物をしていると、爺さん（肥後）が寒がり出す。そこで婆さんが手渡したのは（おそらく彼女が編んだ）とっくりセーター。とっくり部分が極細のため、爺さんの頭がなかなか通らない。視界ゼロの状態でジタバタしていると、婆さんは思わぬ行動に出て…！？

©ABCテレビ

「捜査会議」のコントには8人全員が参加した。辻が陣頭指揮をとる「連続殺人事件対策本部」で、「犯人は林田という男」ということで捜査方針がまとまった。熱血刑事の肥後が異議を唱えるが、刑事たち（堂前、兎、大須賀、イワクラ、中野）は冷笑して聞く耳を持とうとしない。痺れを切らした肥後が会議室を飛び出して現場に向かおうとするも…。そして駆け込んできた巡査（ケツ）の報告で、捜査会議がまさかの結末を迎えることに！

©ABCテレビ

「お腹すいたよ！ナンマン」は、話題沸騰の「ナンマン」シリーズの第5話だ。パンダの少年（中野）が「お腹がすいて動けないよ～ 誰か～」と空き地で助けを求めていると、ヒーロー・ナンマン（兎）がやってきた。顔のナンをちぎってあげると、少年がそれを食べて元気回復！「世界を平和で包み込む！ナンマン！」とポーズも決めて一件落着！…とはいかず。ナンマンが辺りを見まわしパンダの少年に疑問を投げかける。“正義”のヒーローというより“正論”を振りかざすヒーローのナンマンが、ネチネチと少年を追求していく…。

©ABCテレビ

今回から始まるアニメシリーズ「でんがな」にもご注目を。エンディングではNGシーンや数原のコメントに加え、番組からビックなお知らせも？

©ABCテレビ

ABCテレビ「コント・デ・ンガナ」は、毎週月曜深夜0時放送中。TVerでも無料配信。