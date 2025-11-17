【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は１７日夕（日本時間１８日午前）、米国のトランプ大統領が示したパレスチナ自治区ガザの和平計画を支持する決議案を採決する見通しだ。

露中は反対の姿勢を示しているが、安保理筋によると、露中はトランプ氏との対立を避ける思惑から、採決では「拒否権は行使せずに棄権に回る」とみられ、「採択される可能性が高い」との見方が強まっている。

米国が提案した決議案は、全ての当事者に和平計画の全面的な履行を求める内容で、採択されれば、トランプ氏が示した２０項目の和平計画が事実上、法的に拘束力のある国際文書となる。

決議案の柱は、ガザの治安維持を担う「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」の設置と、暫定統治を主導する国際機関「平和評議会」の創設だ。ＩＳＦはイスラエルやエジプト、新たに訓練されたパレスチナ警察などと連携し、イスラム主義組織ハマスの武装解除や治安確保にあたる。平和評議会のトップはトランプ氏が務めるとみられ、パレスチナ自治政府に統治改革を促す狙いもある。

決議案の最新の草案には、米国がこれまで慎重な姿勢を示していた将来のパレスチナ国家樹立について、自治政府の改革後に「自決と国家樹立への道筋」の条件が整うといった前向きな文言も加わった。こうした動きを受け、パレスチナ側も決議案を支持する意向だ。

米国は１４日、カタールやサウジアラビアなど８か国と、決議案が「地域の平和と安定に向けた道筋だ」とする共同声明を発表し、速やかな採択を求めた。

一方、ロシアは、米国提案の決議案はイスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」の位置付けが弱いと批判し、独自案を提出している。ただ、仮に採決されることになっても、米国の拒否権によって否決される可能性が高い。