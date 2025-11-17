timeleszがアルバム『FAM』 および 『HANABI 〜 in the late summer night』の2作品を11月30日よりサブスクリプション&ダウンロード配信することが決定した。

▲『FAM』

配信決定2作品のうち『FAM』は、6月11日にCDリリースされたたtimelesz新体制初のアルバム。“家族”をコンセプトに共感性の高いJ-POPを収録し、発売週で60万枚を超える自己最高売り上げでオリコン週間ランキング1位を獲得した。収録タイトルには新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』最終審査曲でもあり、新体制初作品としてデジタルリリースし話題となった「Rock this Party」、リード曲の「ワンアンドオンリー」をはじめ全13曲をおさめる。

また、今回は先日11月15日に放送された日本テレビ『with MUSIC』でTV初パフォーマンスされた「革命のDancin’ night」 を含む、『timelesz project -AUDITION-』5次審査の課題曲など、CDでは通常盤のみに収録されていた5曲も合わせた計18曲を配信する。

▲『HANABI 〜 in the late summer night』

もう1作の『HANABI 〜 in the late summer night』は、timeleszのファンミーティングイベント＜timelesz SUPER FAMeeting＞の花火パートを彩った楽曲12曲で構成された作品。このファンミーティングにはアルバム『FAM』を購入、応募したファンの中から抽選で 千葉・ZOZOマリンスタジアムおよび、大阪・万博記念公園の2会場で約50,000人が参加。imeleszの楽曲に合わせて 合計約10,000発の花火が打ち上がり、大きな反響を呼んだ。

収録楽曲の「RUN -timelesz edition-」と「ぎゅっと -timelesz edition-」は新体制8人で新たにレコーディング。新体制発足後、 同2曲はコンサートでは披露されていたが、作品としては初リリースとなる。

timeleszは今後、2025年12月〜2026年2月にはドームツアー＜We‘re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME＞の開催が決定している。

■アルバム『FAM』配信 2025年11月30日 ストリーミング＆ダウンロード配信スタート

＊価格は各配信サービスにてご確認ください。 【収録曲】

［DISC1］

M1​. Rock this Party

M2​. Baby What’s Your Name?

M3​. Do Me Do Me

M4​. Head Up

M5​. Flavor

M6​. because (佐藤勝利/菊池風磨/松島 聡 歌唱曲)

M7​. HONEY ALMOND

M8​. ワンアンドオンリー

M9​. Scent of No​.9

M10​. 君へ （寺西拓人/原 嘉孝/橋本将生/猪俣周杜/篠塚大輝 歌唱曲）

M11​. Popcoooooooorn!

M12​. 手をたたけ愛ならせ

M13​. I’m Home ［DISC2］

M1​. 革命のDancin’ night

M2​. SWEET

M3​. New phase

M4​. Anthem -episode 1-

M5​. We’re timelesz

■アルバム『HANABI 〜 in the late summer night』 配信 2025年11月30日 ストリーミング＆ダウンロード配信スタート

＊価格は各配信サービスにてご確認ください。 【収録曲】

M1​. Rock this Party

M2​. Popcoooooooorn!

M3​. HONEY ALMOND

M4​. Summer Ride

M5​. 冬が来たよ

M6​. ワンアンドオンリー

M7​. Anthem -episode 1-

M8​. RUN -timelesz edition

M9​. Baby What’s Your Name?

M10​. ぎゅっと -timelesz edition

M11​. timeless

M12​. 手をたたけ愛ならせ