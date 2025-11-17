timelesz、アルバム『FAM』と花火イベントコンピアルバムを同時サブスク＆DL配信
timeleszがアルバム『FAM』 および 『HANABI 〜 in the late summer night』の2作品を11月30日よりサブスクリプション&ダウンロード配信することが決定した。
配信決定2作品のうち『FAM』は、6月11日にCDリリースされたたtimelesz新体制初のアルバム。“家族”をコンセプトに共感性の高いJ-POPを収録し、発売週で60万枚を超える自己最高売り上げでオリコン週間ランキング1位を獲得した。収録タイトルには新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』最終審査曲でもあり、新体制初作品としてデジタルリリースし話題となった「Rock this Party」、リード曲の「ワンアンドオンリー」をはじめ全13曲をおさめる。
また、今回は先日11月15日に放送された日本テレビ『with MUSIC』でTV初パフォーマンスされた「革命のDancin’ night」 を含む、『timelesz project -AUDITION-』5次審査の課題曲など、CDでは通常盤のみに収録されていた5曲も合わせた計18曲を配信する。
もう1作の『HANABI 〜 in the late summer night』は、timeleszのファンミーティングイベント＜timelesz SUPER FAMeeting＞の花火パートを彩った楽曲12曲で構成された作品。このファンミーティングにはアルバム『FAM』を購入、応募したファンの中から抽選で 千葉・ZOZOマリンスタジアムおよび、大阪・万博記念公園の2会場で約50,000人が参加。imeleszの楽曲に合わせて 合計約10,000発の花火が打ち上がり、大きな反響を呼んだ。
収録楽曲の「RUN -timelesz edition-」と「ぎゅっと -timelesz edition-」は新体制8人で新たにレコーディング。新体制発足後、 同2曲はコンサートでは披露されていたが、作品としては初リリースとなる。
timeleszは今後、2025年12月〜2026年2月にはドームツアー＜We‘re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME＞の開催が決定している。
■アルバム『FAM』配信
2025年11月30日 ストリーミング＆ダウンロード配信スタート
＊価格は各配信サービスにてご確認ください。
【収録曲】
［DISC1］
M1. Rock this Party
M2. Baby What’s Your Name?
M3. Do Me Do Me
M4. Head Up
M5. Flavor
M6. because (佐藤勝利/菊池風磨/松島 聡 歌唱曲)
M7. HONEY ALMOND
M8. ワンアンドオンリー
M9. Scent of No.9
M10. 君へ （寺西拓人/原 嘉孝/橋本将生/猪俣周杜/篠塚大輝 歌唱曲）
M11. Popcoooooooorn!
M12. 手をたたけ愛ならせ
M13. I’m Home
［DISC2］
M1. 革命のDancin’ night
M2. SWEET
M3. New phase
M4. Anthem -episode 1-
M5. We’re timelesz
■アルバム『HANABI 〜 in the late summer night』 配信
2025年11月30日 ストリーミング＆ダウンロード配信スタート
＊価格は各配信サービスにてご確認ください。
【収録曲】
M1. Rock this Party
M2. Popcoooooooorn!
M3. HONEY ALMOND
M4. Summer Ride
M5. 冬が来たよ
M6. ワンアンドオンリー
M7. Anthem -episode 1-
M8. RUN -timelesz edition
M9. Baby What’s Your Name?
M10. ぎゅっと -timelesz edition
M11. timeless
M12. 手をたたけ愛ならせ
