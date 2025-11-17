本日11月17日（月）24時29分〜24時54分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は「8人の日常のちょっとした遊び」を届ける「タイムレスハウス」第3弾。timeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦を行い、「ドラマの世界観」と「素のバラエティー」の要素が融合した新しいスタイルでお送りする企画。

都内某所の秘密基地「タイムレスハウス」に遊びに来た津田篤宏（ダイアン）。前回の放送では、ハマグリをかけた「貝パカダービー」やマツタケをかけた遊びで大盛り上がり。 今回は、松島聡の提案で「津田にバレないいたずら大作戦」を決行することに！

■バレたら罰ゲーム！メンバー一丸となった「いたずら」の数々！

バラエティーでドッキリを仕掛けられカンが鋭くなっているという津田に、timeleszの8人全員で「際どい、気づかれるか気づかれないかわからない程度の仕掛け」を試みる。ルールは簡単。いたずらが津田にバレなかったらクリアで、バレたメンバーには罰ゲームが課されるもの。

いたずら案として、松島発案、謎に美顔器をコロコロする「美顔器ローリング」や、篠塚大輝の「津田さんの笑い方のモノマネをする」、そして「津田の水を飲んじゃう」など、様々なアイディアが。さらに、菊池風磨が提案した、津田を前に出して後ろで「Choo Choo TRAIN」を踊るという難易度の高い協力プレー案も…。“日本で一番カンが鋭い男!?”津田に、メンバー一丸となって挑戦！

■バラエティーの先輩・津田篤宏から「生き残るためのアドバイス」とは？

いたずらがバレないように津田にはトーク企画で「バラエティーで生き残るためのアドバイス」を聞き出すことに。津田は、芸歴25年の経験から「笑うのは絶対大事」 や、ワイプでのリアクション、「MCに振られた時」の対処法などを熱く伝授。しかし、その裏でメンバーによる大胆ないたずらが展開された…！

果たして、一番最初に津田にツッコまれるのは誰だ!? そして、誰が罰ゲームを受けることになるのか？

