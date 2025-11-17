博多から“新幹線で約8分”…ナゾのJR在来線の駅「博多南」には何がある？

新幹線は、どこまでも繋がっている。東海道新幹線は新大阪駅からそのまま山陽新幹線に直通するし、山陽新幹線もまた博多駅から九州新幹線へと続いてゆく。

細かいことをいえば直通列車が東京から鹿児島まで駆け抜けているわけではないのだが、それでも線路は途切れていない。

なんて、どうでもいいことを博多駅で考えた。博多駅からは東京行きに新大阪行き、そして鹿児島中央行きの新幹線がひっきりなしに出ている。東京より西側にある主要都市には、博多駅から新幹線でものの数時間で行くことができるのだ。

そんな中、博多駅で気になる行き先の列車があった。「博多南行き」。え、いったいこれはどこなんでしょうか……。



ナゾの駅「博多南」には何がある？

博多南というからには、少なくとも博多駅の南方、それほど離れていないところにあることは間違いないだろう。が、新幹線の路線図を穴のあくほど眺めてもそんな駅はない。九州新幹線では、博多駅の次がもう佐賀県の新鳥栖駅である。

博多南駅とは、いったい。まあいくらなんでも別世界に連れていかれちゃう、なんてことはないはずなので、博多南行きの新幹線に乗ってみることにした。

たまたまなのか、そういう設定になっているのか、博多駅のホームに停まっていた博多南行き新幹線はONE PIECEのラッピングを施した車両だった。お客はまばらで、1両に10人程度といったところだろうか。

そして新幹線が動きはじめると、その高速運転の本領を発揮する間もなく、ものの10分足らずで博多南駅に到着した。

幻でも何でもなくて、博多南駅はちゃんと実在する駅だった。

“新幹線なのに在来線”のナゾ

この10分にも満たない新幹線のナゾの旅。これは、新幹線であって新幹線でないようなものだ。というのも、もともとこの路線は新幹線の車両基地への引き込み線だったのだ。

ただ、毎日回送運転だけをしていてももったいない。そんなわけで、1990年に旅客駅業を開始し、博多南線博多南駅が開業したのだ。

こうした経緯がゆえ、博多〜博多南間は新幹線車両しか走らないのに扱いとしては“在来線”ということになっている。特急料金も在来線仕様で、乗車券とあわせて330円ポッキリだ。

これほど安く新幹線、それもONE PIECE新幹線に乗れるのだから、なかなかレアな体験といっていい。となれば、車内にはこのレア体験を楽しむ人ばかり……。と思いきや、案外そうでもないようだ。

博多南線に乗っているお客はだいたいがありふれた、といったらアレですが、スマホを眺めて時間を潰すような、ごく普通のお客ばかりだ。

1面1線、幅の狭いホームの博多南駅に到着すると、彼らは脇目もふらずに改札を抜け、町の中へと消えてゆく。

どうやら、この町では博多南線、珍しいレア路線でもなんでもなく、普通の通勤通学路線として使われているらしい。

駅から出て歩いてみる

そんな博多南駅。ホームは築堤の上、つまり一段高いところにあり、改札を抜けて階段を降りると線路と並行に走る通りに出る。車両基地の西の外周に沿っている2車線の通りだ。

そのすぐ真上には、九州新幹線の高架が通る。博多南駅で降りたお客は、この高架をくぐって駅前の通りに出るという按配だ。

九州新幹線の開業は2011年だから、博多南駅の開業時点ではまだなかった高架である。

この高架の下を通る、クルマ通りもそこそこの通りがこの町のメインストリートなのだろうか。

その問いの答えが否であることは、すぐにわかる。通りを挟んだ向かいに、「博多南駅前ビル」という公共複合ビルが建っている。文字通りの駅前ビルで、博多南駅からもデッキで直結していて、事実上の駅ビルといっていい。

この駅ビルは2階部分がペデストリアンデッキのようになっていて、その下にはバスロータリーが設けられている。それを取り囲んでいるのは金融機関やドラッグストア、飲食店。“博多南駅前”の役割は、このビルが担っているのだ。

駅ビルのデッキに立って、周囲を見渡す。マンションの類いが目立つ町並みだ。

ところどころに空き地があって駐車場になっているのは、少し離れたところからクルマで駅までやってきて博多南線を使う人がいるからだ。

見れば、真新しくも大きなマンションなども広範囲に点在している。通勤には新幹線、という世にも珍しい点を除けば、この町は博多郊外のベッドタウンなのだ。

さらに駅の周りを歩こう。

ヘビが這うような細い路地には…

駅前の道を少し北に進み、ガード下の交差点を西に折れる。この東西に走る県道はかなりの大通りだ。

道沿いにはチェーン店を中心にロードサイドの店舗が並ぶ。クルマ通りの多さは駅前の通りとは比べものにもならない。

ただ、賑やかな県道からひとつ脇道に入ると、まったく空気は一変して静かな住宅地だ。

比較的最近になって整備されたと思われる直線的な街路もあれば、ヘビが這うように曲がりくねった細い路地もある。

路地沿いには神社や道祖神のようなものもあるから、こちらはかなり古くからのこの地域の集落なのだろう。

いずれにしても、県道とはうってかわって静謐な住宅地。博多南駅の町の本質はこの住宅地にあることは間違いなさそうだ。

その中を、那珂川とその支流・梶原川が流れている。那珂川は河口付近では博多一の歓楽街・中洲の脇を流れて玄界灘に注ぐ、福岡を代表する川だ。ただ、博多南駅の近くではまだまだ小さな川に過ぎない。

川沿いにはいくつかの公園もあって、そうした中を南に抜けてゆくとまた交通量の多い県道に突き当たる。

こちらにもロードサイド系の飲食店が並ぶ。地図を見ると、少し離れた西側には国道も通っている。東は博多南駅と車両基地、西は国道、南北に県道が通り、これらの大通りが町のメインストリートなのだろう。

南側の県道を東に歩き、車両基地の下を潜ってその東側に出る。こちらも町並みは似たようなものだ。

ただし、車両基地を挟んで西側は那珂川市、東側は春日市と自治体が変わる。だからどうしたという話なのだが、博多南駅は市境の駅でもあるのだ。

弥生時代から集落があった？

この一帯、那珂川市側も春日市側も、古い地図を見るとかつてはまったくの農村だった。だからこそ、広大な土地を必要とする車両基地の建設地として白羽の矢が立ったのだろう。

車両基地建設計画が持ち上がった当初は、先祖代々の田畑を取られてたまるかと反対する声もあったとか。が、国家的事業への協力という大義によって矛を収め、1974年に車両基地が完成している。このことが、純農村地域の都市化への第一歩になった。

さらにうんとさかのぼると、この地域には弥生時代から古墳時代にかけて、かなり大規模な集落があったという。

なんでも、『魏志倭人伝』などに登場する「奴国」の中心がこのあたりだったのだとか。一帯から多数見つかっているという遺跡のどれかが、奴国王の邸宅だったのかもしれない。

真偽のほどはともかく、少なくとも東には大野城や太宰府といった要衝が控え、背後には背振山脈という平野部が、大陸との関係如何が重要だった時代において大きな役割を果たしていたことは間違いない。

ただ、そうした役割は早い段階で失われ、長らく農村地帯として歴史を刻む。細く曲がりくねった路地は、農村時代の名残というわけだ。

そんな農村が一変したのは戦後になってから。

那珂川の人口が急増したワケ

1960年代から経済成長とともに福岡市の人口が急増し、郊外の農村にも都市化の波が押し寄せる。

さらに1974年に新幹線の車両基地ができると、それをきっかけに宅地化が一気に進展。この時期の那珂川町の人口増加率は県下ナンバーワンだったのだとか。

博多南駅は、そうした人口の増加と周辺の宅地化が後押しする形で開業した駅だ。

路線バスで福岡市の中心部まで通勤するしかなかったこの町の人々にとって、回送列車が行ったり来たりしている車両基地への引き込み線、何が何でも乗りたくてたまらない、そういう存在だったのだろう。

そんなわけで、博多南駅の開業によってなんと博多駅までものの10分という超便利な町になる。これが最後の一押しといったところか。

その後も人口の増加は続き、ベッドタウンとしての形をいよいよ整えていった。そして2015年、ついに那珂川町は人口5万人を突破する。町から市に昇格する条件を、満たしたのである。

ちなみに、那珂川町は2010年の国勢調査でも人口5万人突破を目指していた。しかし、わずか223人足りなかった。

市への昇格のために人口を水増しして町の幹部が逮捕された自治体もあるほど、市になれるかどうかは生命線。権限が増え、それに伴って財政支援も拡大するからだ。

かくして、那珂川町ではあの手この手で人口増加策を展開し、ついに悲願を成就させたのである。

固定資産税相当額を補助するなど、いささか強引さも否めない。が、博多南駅開業時点では1万人に満たなかったのだから、大躍進なのは間違いない。

2018年に市制施行した那珂川市。現時点では、市町村合併ではない単独市制では最も新しいケースである。

そんな町の玄関口・博多南駅。朝夕のラッシュ時は、新幹線が満席になって座れなくなるほどに混雑するという。10分もかからず、九州最大のターミナル・博多駅。

せっかくの新幹線車両も、くつろぐほどの時間はない。が、これだけ便利な町もない。博多南駅、“最も新しい市”のシンボルなのである。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）