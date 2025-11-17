性格が優しい男性ほど距離を取る。女性が無意識でやりがちな“冷め行動”
性格が優しい男性ほど、あなたを傷つけないよう直接的に不満を言えず、静かに距離を取る傾向が。もし「彼がなんだか最近よそよそしい…」と感じるなら、無意識のうちに彼を失望させている可能性があるのです。そこで今回は、彼の優しさに甘えてしまいがちな女性がついやってしまう“冷め行動”を紹介します。
気づかないうちに「察して」という態度を取っている
「言わなくてもわかってほしい」は、優しい性格の男性を最も疲れさせる行動です。そういう男性はあなたを大切に思うほど、どう振る舞えばいいか悩みます。そういう男性には「なんでもないよ」「別に平気」といった曖昧な言葉を繰り返すより、素直に気持ちを伝える方が絆が深くなっていくものです。
「彼なら受け止めてくれる」とネガティブな感情をぶつけすぎる
優しい性格の男性は、あなたの感情にとても敏感。できるだけ、対立や衝突を避けようとしてくれます。だからこそ、怒りや不安などネガティブな感情をぶつけすぎると、彼は自分の中で静かにシャッターを下ろしてしまうことも。大切なのは「怒る」ではなく「伝える」こと。落ち着いて「私はこう感じた」と話せば、男性も本音を出しやすくなります。
「彼の優しさ＝愛情」と思い込んでしまう
優しい性格だからといって、男性がいつもあなたの望みを叶えてくれるとは限りません。彼の優しさは“思いやり”であって、“服従”ではないのです。わがままばかり、頼りきりになってしまうと、男性は「自分ばかり我慢してる」と感じて、徐々にあなたとの関係を清算したいと考えるようになります。
優しい性格の男性の優しさに甘えすぎず、男性の心のペースを尊重することで、長く続く関係を育んでいきましょうね。
