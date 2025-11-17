池田エライザ、1月期金曜ドラマ『DREAM STAGE』で落ちこぼれボーイズグループ【NAZE】を支えるマネージャーに
中村倫也が主演する2026年1月放送スタートのK‐POP版“スポ根”ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）に、池田エライザの出演が決定した。落ちこぼれボーイズグループ【NAZE】を不器用ながら熱く支えるマネージャー役を演じる。
【写真】池田エライザ、大胆スリットから美脚チラリ ドールのような美しさ放つ＜第38回東京国際映画祭＞
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語。
劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけでなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行っていくことが決定している。
このたび、7人組ボーイズグループ・NAZEを支えるため奮闘するマネージャー・遠藤水星（えんどう・みなせ）を、池田エライザが演じることが決定した。
水星は真面目で一生懸命な性格だが、自分に自信が持てず、自己主張が苦手なタイプ。頑張りが相手に伝わりにくく、空回りしては壁にぶつかる日々を送っている。しかし、持ち前の誠実さを吾妻（中村倫也）に見い出され、マネージャーとしてだけでなく、人間としても大きく成長していく。
自己主張が苦手な水星が、吾妻との出会いや、日々努力を重ねるNAZEの姿を目の当たりにし、どんな成長を遂げるのか。そして、水星の心に灯る“夢の舞台”とは。
池田はモデルとして活動するかたわら、2011年公開の映画『高校デビュー』で俳優活動を開始。その後も、映画『みんな！エスパーだよ！』『貞子』、配信ドラマ『Followers』『地面師たち』などの話題作に出演し、着実に俳優としてのキャリアを重ねてきた。また、辞書編さんの仕事にのめり込んでいく主人公を演じたNHKドラマ『舟を編む〜私、辞書つくります〜』は、ワールド・メディア・フェスティバル2025で金賞を受賞し、同作で見せた圧巻の“泣き演技”も話題となった。池田がTBSの連続ドラマに出演するのは、2024年放送の『海に眠るダイヤモンド』以来となる。
水星役に決定した池田は、「長年お世話になっているマネージャーさんの、誠実で真摯な姿を思い浮かべながら、その背中を水星に重ねています。中村さん演じる吾妻さんとの関係性も、物語とともに変化していくので、ぜひ注目していただきたいです。NAZEにとっても、大人たちにとっても、それぞれの青春が息づく物語。誰かを想い、支え合う時間の尊さと不器用で少しへんてこな人々の本気の挑戦をこの作品を通して感じていただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』は、TBS系にて2026年1月期に毎週金曜22時放送。
※池田エライザのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■池田エライザ
演じる水星は、不器用ながらもNAZEを支えようと懸命に歩み続けるマネージャーです。内気で繊細な彼女の中にある確かな情熱に触れるたび、演じながら私自身も心を照らされるような気持ちになります。
長年お世話になっているマネージャーさんの、誠実で真摯な姿を思い浮かべながら、その背中を水星に重ねています。
中村さん演じる吾妻さんとの関係性も、物語とともに変化していくので、ぜひ注目していただきたいです。
NAZEにとっても、大人たちにとっても、それぞれの青春が息づく物語。誰かを想い、支え合う時間の尊さと不器用で少しへんてこな人々の本気の挑戦をこの作品を通して感じていただけたら嬉しいです。
【写真】池田エライザ、大胆スリットから美脚チラリ ドールのような美しさ放つ＜第38回東京国際映画祭＞
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語。
このたび、7人組ボーイズグループ・NAZEを支えるため奮闘するマネージャー・遠藤水星（えんどう・みなせ）を、池田エライザが演じることが決定した。
水星は真面目で一生懸命な性格だが、自分に自信が持てず、自己主張が苦手なタイプ。頑張りが相手に伝わりにくく、空回りしては壁にぶつかる日々を送っている。しかし、持ち前の誠実さを吾妻（中村倫也）に見い出され、マネージャーとしてだけでなく、人間としても大きく成長していく。
自己主張が苦手な水星が、吾妻との出会いや、日々努力を重ねるNAZEの姿を目の当たりにし、どんな成長を遂げるのか。そして、水星の心に灯る“夢の舞台”とは。
池田はモデルとして活動するかたわら、2011年公開の映画『高校デビュー』で俳優活動を開始。その後も、映画『みんな！エスパーだよ！』『貞子』、配信ドラマ『Followers』『地面師たち』などの話題作に出演し、着実に俳優としてのキャリアを重ねてきた。また、辞書編さんの仕事にのめり込んでいく主人公を演じたNHKドラマ『舟を編む〜私、辞書つくります〜』は、ワールド・メディア・フェスティバル2025で金賞を受賞し、同作で見せた圧巻の“泣き演技”も話題となった。池田がTBSの連続ドラマに出演するのは、2024年放送の『海に眠るダイヤモンド』以来となる。
水星役に決定した池田は、「長年お世話になっているマネージャーさんの、誠実で真摯な姿を思い浮かべながら、その背中を水星に重ねています。中村さん演じる吾妻さんとの関係性も、物語とともに変化していくので、ぜひ注目していただきたいです。NAZEにとっても、大人たちにとっても、それぞれの青春が息づく物語。誰かを想い、支え合う時間の尊さと不器用で少しへんてこな人々の本気の挑戦をこの作品を通して感じていただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』は、TBS系にて2026年1月期に毎週金曜22時放送。
※池田エライザのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■池田エライザ
演じる水星は、不器用ながらもNAZEを支えようと懸命に歩み続けるマネージャーです。内気で繊細な彼女の中にある確かな情熱に触れるたび、演じながら私自身も心を照らされるような気持ちになります。
長年お世話になっているマネージャーさんの、誠実で真摯な姿を思い浮かべながら、その背中を水星に重ねています。
中村さん演じる吾妻さんとの関係性も、物語とともに変化していくので、ぜひ注目していただきたいです。
NAZEにとっても、大人たちにとっても、それぞれの青春が息づく物語。誰かを想い、支え合う時間の尊さと不器用で少しへんてこな人々の本気の挑戦をこの作品を通して感じていただけたら嬉しいです。