『べらぼう』まさかの人物が“蔦重”横浜流星に“共闘”呼びかけ ネット衝撃「胸熱展開」「大江戸アベンジャーズ」（ネタバレあり）
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第44回「空飛ぶ源内」が16日に放送され、蔦重（横浜）が意外な人物から共闘を持ちかけられると、ネット上には「鳥肌ヤバイ!!」「胸熱展開」「大江戸アベンジャーズ爆誕！」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】蔦重（横浜流星）に“共闘”を持ちかけた意外な人物
蔦重の前に“耕書堂で本を書かせてほしい”と駿府生まれの貞一（井上芳雄）と名乗る男が現れる。源内（安田顕）が作ったという相良凧を持っていた貞一の話を聞いた蔦重は、源内が生きているのではと考え始める。
源内の謎を追っていた蔦重はある日、耕書堂の軒先に置かれていた作者不明の草稿を目にする。“一人遣傀儡石橋（ひとりづかいくぐつのしゃっきょう）”と題されたその草稿には、生前の源内が蔦重の依頼を受けて描いた戯作の“続き”が書かれていた。
源内が生きていることを確信した蔦重は、草稿に添えられていた文を頼りに、安徳寺へ向かう。奇跡の再会に胸を躍らせる蔦重を待ち受けていたのは、治済（生田斗真）によって江戸城を追い出された定信（井上祐貴）と、旧知の平蔵（中村隼人）、意次（渡辺謙）の側近・三浦（原田泰造）、かつて大奥総取締を務めた高岳（冨永愛）たち。蔦重は高岳から、戯作のネタ元となった“毒が仕組まれた手袋”を見せられる。
その手袋を使った家基（奥智哉）の死や、彼の死後に手袋を保管していた武元（石坂浩二）の不審死、源内の獄死…。定信はすべての真相を明らかにして仇を討つため、ここに集まった一同が手を組んだと説明。そして蔦重に対して「我らと共に、仇を討たぬか？」と持ちかけるのだった。
敵対していた定信からの呼びかけが描かれて第44回が幕を下ろすと、ネット上には「共闘!?共闘するの!?」「治済が痛い目見るターン来る？来る？」「全部繋がってきた！鳥肌ヤバイ!!」「なんて…なんて、胸熱展開なんだ…!!」「大江戸アベンジャーズ爆誕！」といった声が相次いでいた。
