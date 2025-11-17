伊藤園レディス最終日

国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディス最終日が16日、千葉・グレートアイランドC（6769ヤード、パー72）で開催された。首位と2打差の8位で出た脇元華（GMOインターネットグループ）が8バーディー、1ボギーの65で回って通算16アンダーとし、ツアー初優勝を飾った。今季11人目の初優勝者で2019年を抜いてツアー史上最多を更新。プロ8年目で悲願を達成した28歳には、多くの先輩、後輩たちが祝福のハグをした。

脇元が最終18番パー4をボギーで終えると、グリーン脇で待っていた原英莉花と抱き合った。

「おめでとう。うれしすぎるよ」

脇元自身はリーダーボードを見ていなかったが、原からの一言で「勝ったんだ」と確信。目がジワリと潤んできた。

その後、ギャラリーからの温かい拍手と歓声を受ながらクラブハウス前へ。そこには、藤田さいき、山内日菜子、堀琴音、ペ・ソンウ、稲見萌寧、山路晶、佐藤心結、川崎春花ら大勢の姿があった。世代を超えた面々が次々と脇元を祝福。その輪に父・信幸さんも加わって熱く抱擁を交わすと、脇元は座り込んで涙を流した。

「愛されキャラ」の脇元を象徴するシーンだった。人懐っこく、年上の選手にもどんどん話しかけ、8歳上の金田久美子とはサウナ仲間で親友になった。久美ちゃん、華ちゃんと呼び合い、この日も「3年前、久美ちゃんが11年ぶりに優勝して刺激をもらっていました。久美ちゃんも『華ちゃんならできる』と言ってくれていました。早く『初優勝したよ』と電話したいです」と声を弾ませた。

先輩たちからは「華は敬語を使わないよね」と言われることもあるが、そうした壁を越えるアクションが、今あるツアーの「いい雰囲気」を作り出している。

そんな社交的な性格は、実業家で宮崎県を中心に飲食事業を展開する信幸さん譲り。脇元はこの日も宮崎から駆け付けてくれたことも踏まえ、感謝を口にした。

「一番うれしいのは、ずっと応援してくれた父と祖母に優勝を見せられたことです。うちは（両親が）離婚しているので、2人に育ててもらいました」

8歳でゴルフを始めたが、「本気」になったのは中学2年から。タイで宮里藍、上田桃子らが出場していた米女子ツアー大会を観戦したことがきっかけだった。

「プロの人たちが皆さんキラキラしていて、初めて『自分もああなりたい』と思いました」

それまでは強制せず、見守ってくれた父は全力応援を開始。脇元はその期待に応えるべく、必死に練習を重ねて3度目の挑戦でプロテスト合格を果たした。

2020、21年にはパットイップスに「グリーン上で泣いたことも」

「計画では25歳までに3､4勝してアメリカに行ってプレーするつもりでした。でも、現実は違いました。2020年、21年の頃にはパットイップスのような状態になりました。『このまま消えていくんだ』と思い、グリーン上で泣いたこともあります。今年は初優勝の人が多くて、宮崎に帰っても空港には『菅楓華プロ、初優勝おめでとうございます』の垂れ幕があって、『私も頑張らなければ』と思いました」

パットイップスは、大先輩の上田桃子、男子の谷原秀人、岩田寛らにアドバイスを受け、「シンプルな考え」を学ぶうちに克服。今季開幕前に発症した椎間板ヘルニアで悩んだスイングについては、片山晋呉からの指導で調整を続けてきた。

そして、メルセデス・ランキング58位で迎えた今大会。準シード圏の55位以内に入れず、ツアー最終予選会（QT）に回ることも想定した中での初優勝については「自分が一番信じられないです」と実感を込めた。

文字通り、崖っぷちからつかんだ栄冠。頑張れた要素の一つには、プロテスト合格を断念した妹・桜さんの存在もあった。

「ずっと一緒に練習をしてきましたが、妹も椎間板ヘルニアになってそういう決断をしました。その分、『もっと自分が頑張りたい』という思いもありました」

再来週には、地元の宮崎でツアー最終戦・JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップが開催される。同年シーズンの優勝者とランキング上位者だけが出場できるメジャー大会だ。

「去年、ランキングで初めて出場できましたが、優勝して出場できることが何よりうれしいです」

QTを想定した12月中旬に予定していた椎間板ヘルニアの手術は、この優勝で来季出場権を手にしたことで「前倒し」をするという。

「来年は万全な姿になって進化して、2勝目を目指したいです」

腰痛で飛距離を落とした中で飾った初勝利。信幸さんは「初めてうれし涙を見ました。ここまで悔し涙ばかりを見てきたので」と、脇元の人知れぬ苦労を振り返った。だが、その全てがこの日、報われた。父譲りの人間力で愛されてきた28歳。遅咲きのゴルフ人生は、ここからが本番になりそうだ。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）