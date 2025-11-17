日本ハムの達孝太投手（２１）が１６日、スポーツ報知のインタビューに応じ、８勝を挙げ一気にブレイクしたプロ４年目を振り返った。２０２２年のデビューから全先発での無傷７連勝はプロ野球記録。メジャーを愛する原点、己に負けない自身のメンタル術など胸の内を激白した。（取材・構成＝川上 晴輝）

飛躍を遂げた２１歳が明るく丁寧に言葉を紡いだ。昨季までの３年間で１勝も今季は一気に８勝を挙げた。

「そんなに自分の実力とか持っているものに関しては、大きく変わってないです。今まで飛び石してきたことがなかったので、確実に一段一段上っている感じで、ある程度のラインまで来たのが今年だったんじゃないですかね」

今季は１完封を含む３完投。両リーグ断トツ２３完投を誇る強力先発陣の一角として存在感を放った。

「（伊藤）大海さんが普通に７イニング目ぐらいで降りてたら自分らなんて、完投目指さないので。そういう流れを生み出してくれたのはありがたいです。『何７回で降りてんねん』ぐらいの感覚で見てくるんで（笑）」

前半戦は怒とうの６連勝も後半戦は２勝と苦しんだ。

「いや〜正直、勝ちたい勝ちたいっていう欲がありました。極端に言えば、５点もらって、４点取られてもＯＫみたいな感覚でいたかもしれないですね」

大のメジャー好きを公言。原点は高１の時に抱いたサイ・ヤング賞３度受賞の現ブルージェイズ・シャーザーへの憧れだった。

「最初に見始めたのが１９年ぐらい。僕はあんまり球速が出るようなタイプじゃなかった。何が必要なのか考えた時に、回転数だったり、ホップ成分とか、それがすごい選手って誰だろうって調べた時に、シャーザーが出てきた。『すごい。そうなんだ』っていう感じで、じゃあこういうピッチャーを目標にしていきたいなと思いました」

趣味はトレーニング。本や動画だけでなく、思わぬところにそのヒントが転がっているという。

「解剖学の本とかも読みますけど、小さなところにヒントは落ちているので。すごい活躍した選手が言ってることでも間違ったことを言っていたりする。ＳＮＳで発信し始めの大学生とか、１年目のトレーナーさんとかが、ぼそっと言ったことが、意外とパチってはまったりするんで。誰が言っているとかはあんまり気にしないようにしていますね。物事に対して、１回やってみて、これいいかもなと思ったらやります」

そんな右腕が大事にするのは己との戦い。

「自分に負けないことじゃないですか。朝起きるのがしんどくても、『何、負けてんねん』みたいな。負けたらここぞの根性がなくなるような気がするので。人のことっていうよりは、自分を他人として見ているので。頭の中に、ちっちゃい自分がいて、それがこの体を動かしてるみたいな。だから常に自分を見ているんで、周りは別にあんまり気にならないです」

来季がプロ５年目。自らを客観視し、進化を続ける２１歳の成長に終わりはない。

◆達 孝太（たつ・こうた）２００４年３月２７日、大阪府生まれ。２１歳。小４で野球を始め、中学時代は泉州阪堺ボーイズに所属。天理高では３年春のセンバツで４強。２１年ドラフト１位で日本ハム入り。１９４センチ、１０１キロ。右投右打。今季推定年俸１０５０万円。