息子の「ちゃんと俺にもがんの話を聞かせてよ」にハッ！ ずっと子ども扱いしてたんだ──反省した私は

自分の子どもには、いつまでも小さい頃のような接し方をしてしまいませんか？ 筆者はまさにその一人でした。中学生になった息子に、自分の病気のことを詳しく話していなかったのですが、ある日ハッとする一言を言われたのです。

乳がん

私は5年ほど前に乳がんであることがわかり、手術・抗がん剤・放射線治療を受けました。

当時、息子はまだ小学生でした。

不安を与えるだけだと思ったので、病気のことや治療のことはあまりくわしく話さないことに。

「病院行ってくる」「お薬飲まなくちゃ」など、私の行動だけを伝えるようにしていたのです。

治験

乳がん発見時、私のステージはⅢBでした。



症状が進行していたため、5年後の生存率は75％と言われていたのですが、先日の検査で再発や転移がないことがわかり、今後は経過観察で大丈夫ということになりました。

すると、担当の先生から新しい薬の治験の話があったのです。



さまざまな条件を聞き、一度家族に相談するということで返事は一旦保留。



夫に相談したところ「安全性が確保されているのであればOK」という答えをもらいました。

家族の一員

夫と2人で話をしていると、息子がやってきて「検査の結果どうだった？」と聞いてくれました。「大丈夫だったよ」と言うと、「なんか今話してなかった？」と怪訝な顔。



「何でもないよ」とごまかしたのですが、息子はちょっと怒った風にこう言ったのです。

「あのさぁ、きちんと話を聞かせてくれない？ 俺だって家族の一員なんだから」

私が病気になった時はまだ小さかった息子。



入院中に泣きながら電話をかけて来たり、何度もLINEでメッセージを送ってきたりしていたため、不安にさせるような話はしなくても良いと思っていました。

成長

あれから5年。



息子は中学生になり、成長していたんだと感じ「じゃあ聞いてくれる？」と言って、今回の話をしました。

すると「安全で、お母さんが辛くならないなら、いいと思うよ」という、驚くほどしっかりした答えが返ってきたのです。

結論

その日の夜、夫と最終的な相談をしていると、夫が「あいつも大人になったな」と一言。

次男と言うこともあり、いつまでも小さい子に対するような態度をとっていましたが、それは息子に対して失礼だねと言う結論に至りました。

これからはきちんと話し合いをして、息子の意見も聞かなければいけないと夫婦で反省。

少し寂しい気もしますが、息子の成長を嬉しく感じた出来事でした。

