たっぷり沸かして、ゆっくり注ぐ。5リットルの安心と快適を【象印マホービン】の電気ポット
見やすく、節約できて、ドリップにも最適。毎日にちょうどいい電気ポット【象印マホービン】の電気ポットがAmazonに登場!
象印マホービンの電気ポットは、たっぷりお湯が使える5リットルタイプで、家族使いや来客時にも安心の大容量設計。 保温温度は98度・90度・80度の3段階から選べ、断熱材を使用した省エネ構造により、効率よく温度を保つ。使わない時間には「5段階節約タイマー」で電力を節約できるため、日常使いにも適している。
残量が少なくなると「給水お知らせブザー」で知らせてくれるほか、「パノラマウインドウ」と「赤玉水量計」により水量がひと目で確認できる。
内容器には目盛も付いており、必要な分だけ湯沸かしできるのも便利なポイントだ。
「カフェドリップ給湯」機能を搭載し、少量ずつゆっくり注げるため、ドリップコーヒーなどにも最適。機能性と使いやすさを兼ね備えた一台として、毎日の暮らしに寄り添うこと間違いなしだ。
