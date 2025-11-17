〈博多から“新幹線で約8分”…ナゾのJR在来線の駅「博多南」には何がある？〉から続く

人はみな、なんだかんだで新幹線が大好きだ。

【画像】引退間近のドクターイエローも…JR西日本「新幹線ふれあいデー」を写真で一気に見る

よほど頻繁に乗っている人でもなければ、新幹線のホームに上がっただけで胸が高鳴る。駅弁かコーヒーか、それとも例のアイスか。持ち込むものを見繕っている時間もまた楽しい。

いざ乗り込んでみると、トンネルは多いし結局眠ってしまったりして、案外車窓を楽しむことはなかったり。だが、それとても悪くないものだ。

駅弁を食べてほんのひと眠りしているうちに、遠く離れた目的地まで連れていってくれるのだから、新幹線ほどありがたい乗り物は他にない。鉄道ファンならずとも、子どもでなくても大人でも。人はみな、新幹線が大好きなのだ。

そんなわけで、新幹線をもっと間近で楽しみたいというキッズや愛好者たちのため、毎年あちこちで新幹線と直接ふれあうイベントが行われている。さしずめ“会いに行ける新幹線”といったところだろうか。



博多南駅近くの車両基地。なぜJR西日本は“手間も人手もかかる”イベントを毎年開催するのか？ 撮影＝鼠入昌史

具体的にいえば、新幹線の車両基地公開イベントである。

そのひとつが、博多総合車両所の「新幹線ふれあいデー」だ。

さまざまなタイプの新幹線が集結

博多総合車両所は、福岡県内にある山陽新幹線の車両基地だ。山陽新幹線が博多まで開業する前年の1974年に設けられた。山陽新幹線を走るありとあらゆる新幹線車両が夜を過ごし、またメンテナンスなどを施される車両基地である。

山陽新幹線には、東海道新幹線と直通する16両編成のN700系やN700S系、また山陽新幹線内だけを走る500系に700系と、さまざまなタイプの車両が走っている。さらに、JR東海ではもう引退してしまったドクターイエロー、ONE PIECE新幹線・ハローキティ新幹線といったラッピング車両もある。

それらが一堂に会するのが博多総合車両所、というわけだ。新幹線の車両基地は全国各地にあるけれど、これほど多種多様な新幹線を見ることができるのは博多だけ--。そんな博多総合車両所の公開イベント「ふれあいデー」が、今年も10月12日日曜日に行われた。

車両基地の中には何がある？

普段は通勤客が大半の博多南線の列車は親子連れで満員。博多南線は在来線でありながら新幹線車両が走る特殊な路線だ。新幹線の車両基地イベントに、新幹線に乗って。これは結果的にそうなっただけのことだが、なかなかよくできた舞台設定だ。

ふれあいデーは、事前購入の電子チケットによる有料制のイベントだ。当日の来場者は約5000人。博多南駅から車両基地までの10分ほどの道のりも親子連れの姿が目立っていて、なんとなく華やいだ雰囲気だ。

そうして車両基地の中に入ると、これまたますます熱気に満ちていた。

「踏切エリア」と呼ばれる入場門に近い線路の上には700系レールスターとONE PIECE新幹線が仲良く並んで展示中。

先頭車両では記念撮影や運転台見学が行われている。どちらももちろん大盛況だ。

引退間近のドクターイエローに長蛇の列

この踏切エリアの脇から地下道で結ばれている東側には、「場内エリア」と呼ばれる展示スペース。本来は車両の検査や修繕に使う場所のようで、広い建屋の中では制服を身につけての駅員体験や新幹線の車内おそうじ体験などが大人気だ。

1両ごとに分割した新幹線車両を“トラバーサ”と呼ばれる大型機械で移動するデモンストレーションや、新幹線車両をロープで引っ張る“新幹線綱引き”と、どのスペースもたくさんの来場者。最高気温が30度を上回る、10月にしては暑い日だったからか、車両基地の食堂に設けられたフードコートでも多くの人が休憩をしていた。

……と、そんな博多総合車両所の「ふれあいデー」。やっぱりいちばんの目玉はドクターイエローだ。

ドクターイエローが展示されているのは、「仕交検庫エリア」と呼ばれる屋根のある留置スペース。ふだんは車両の日常的な検査などを行っている場所だ。

このエリアが近づくと、外まで長い行列ができている。その列を辿ってゆくと、ドクターイエローと一緒に記念撮影中。

JR東海では今年1月に引退、JR西日本のドクターイエローも2027年に引退することが決まっている。いまや正真正銘の“レア車両”になったドクターイエロー。そりゃあ、大人気なのも納得である。

……と、まあそんなわけで、他の展示エリアも含めてどこもかしこも大盛況の「ふれあいデー」。臨時列車として特別にお客を乗せた状態でハローキティ新幹線が車両基地まで乗り入れてきたり、新幹線が好きなら一日中いても飽きることのなさそうな、そんなイベントだった。

だがしかし、である。当然、こうしたイベントの最中にも新幹線はいつも通りに走っている。いや、むしろ今年の「ふれあいデー」は10月12日、3連休の中日。秋の行楽シーズンであり、また大阪・関西万博の最終日の前日でもあった。新幹線は普段以上にフル回転している状態だ。

そうした中でも5000人もの“有料”来場者を満足させる車両基地公開イベント。ドクターイエローやONE PIECE新幹線などを基地内に展示できるように手配しなければいけないし、さらに場内で案内をしていたスタッフの確保も欠かせない。

彼らは外部のイベントスタッフなどではなく、みなJR西日本やその関連会社の社員なのだ。お客の立場では何気なく楽しんでいるこのイベント、実はとてつもなく周到な用意が必要なのではなかろうか……。

「ほぼ1年近くは準備しています」

「『ふれあいデー』は、博多総合車両所の総務科、福岡支社地域共生室とグループ会社のJR西日本コミュニケーションズが事務局となって準備を進めています。

具体的なイベント内容の検討はだいたい3月頃からですね。ただし、それより前から前年度のイベントの振り返りなどもしていますから、ほぼ1年近くは『ふれあいデー』のために動いていますね」

こう話してくれたのは、JR西日本福岡支社地域共生担当の西川真之介さん。

車両基地の通常業務は車両の留置や検査、修繕。だから年に一度の一般公開イベントは“特別な業務”ということになる。しかし、それでも1年近くかけて入念に準備をしているのだ。

西川さんによれば、準備が本格化する3月以降は事務局の定例ミーティングを毎週開いていたという。とはいえ、「ふれあいデー」は長年続いているイベントだ。だから基本的には前年の内容を踏襲しつつ、具体的な展示内容（コンテンツ）の検討を進めていく。

車両のスケジュール調整も大変

博多総合車両所総務科で「ふれあいデー」を担当する佐藤宏樹さんは、「それぞれの部署でコンテンツの検討から必要備品やスタッフの手配などを進めていく」とした上で、次のように説明する。

「新幹線の運行に支障がないことが大前提。そのため、車両基地の中でも去年使っていた留置線が今年は使えないとか、そういうことがあるんです。なので、同じコンテンツでも去年と場所が変わったり。また今年は16両編成の車両は万博輸送もあって使えず、運転台見学などは8両編成の車両を使っています」

車両基地にずらりと並んでいる車両を見ると、新幹線の車両はずいぶんたくさんあるのだなあ、などと思ってしまう。しかし、実際にはそれほど余裕があるわけではない。

特に繁忙期、運転本数が多い時期にはなおさらだ。そこに定期的な実施が義務づけられている検査のスケジュールも加わると、来場者が喜ぶような車両を基地に揃えるのはそうそう簡単ではない。

早い段階から、綿密に車両運用の計画を練り上げてようやく実現するのである。

イベント会社にも丸投げしない

「イベント当日にも、検査のために引上げ線に2編成ほど停まっていて、その日のうちに仕業検査という検査を終えてすぐに営業運転に入っています。イベントで使う車両も普段は営業運転をしている車両ですし、営業に支障が出ないように、ギリギリまで調整を続けています」（佐藤さん）

こうした事情に加え、職員の確保も大きなテーマ。「ふれあいデー」当日には車両基地の職員に加えて駅員や乗務員、またグループ会社のスタッフを含めて約570名が従事している。

もちろん「ふれあいデー」も仕事の一環だから、通常の業務に支障がないような人員手配も現場の仕事。それだけでも「ふれあいデー」の準備が一筋縄ではいかないことがよくわかる。

「各コンテンツでも実際に参加する人たちが意見を出し合いながらやってくれています。また、昨年の反省を活かして変更したこともあります。

たとえば、去年は運転台見学を抽選制にしていたところ、今年は希望する方全員に。抽選にすると、かえって抽選する場所の混雑につながるんですね。そういうことも考えて、あとは来場者の動線も考えて……」（西川さん）

言われてみれば、5000人規模のビッグイベント。普通ならばイベント会社に丸投げしてもおかしくない規模だ。

ただ、実際に運行中の新幹線車両基地という特殊な会場で行われるということもあり、仕切りはすべてJRによる。これができるのも、毎日数万人もの輸送を続けている鉄道会社ならでは、といったところだろうか。

なぜ「ふれあいデー」を続けるのか？

さらに、「『ふれあいデー』には、地域の方への感謝を表現する場という意味も」と話してくれたのは、9月まで博多総合車両所で勤務していた向高祥さんだ。

「毎年ジオラマは九州大学の方にお願いしていますし、地元の福岡女子商業高校にもブースをご協力いただきました。車両基地のある那珂川市の高校なんですが、なかなかユニークな学校で、SNSなどを通じて発信力も持っている。そこで3年ほど前からタイアップしませんか、と。『ふれあいデー』には3年連続でブースを出して貰いました」（向高さん）

もちろん参加する職員たちにも大きなメリットがある。

「ふだん、車両の保守をしている職員はお客さまと接することがありません。でも、たとえばボルト1本締めるのもそれがゴールなのではなく、車両を安全に動かしてお客さまに乗っていただくためにやっています。

ただボルトが締まっていればいいわけではなく、その先が見えるようになる。それだけでも、仕事のちょっとしたやりがいに繋がると思っています」（佐藤さん）

ドクターイエローが見られるのはあと数年

車両基地の通常業務とは離れた年に一度のイベントのために、1年をかけて準備をして500人以上の職員が参加する--。有料制とはいえ儲かるわけでもなかろうし、ムリしてやらなくたって……などと思ったが、実際には来場者や地域の人々、また車両基地で働く職員にとってもメリットのあるイベントなのだろう。

だから毎年開催されてきたし、来年以降も開催される予定だ。

「ただ、車両としてはドクターイエローも500系も引退が近いんですよね。どちらも目玉のひとつですから、それがなくなってしまう。今後、新しい目玉になるようなものを考えていかないといけないなと思っています」（西川さん）

いずれにしてもドクターイエローが見られるのはあと数年。見逃したくない人は、ぜひ来年の「ふれあいデー」へ……。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）