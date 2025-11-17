野球日本代表・侍ジャパンは、15日からの2日間で韓国代表との年内最後の強化試合に挑みました。

初戦の侍ジャパンは、乱調を見せた相手投手から好機をつかみ、得点を重ねて「11-4」の快勝。2戦目は試合中盤にリードを奪うも、終盤に2HRを浴び、「7-7」の同点に追いつかれてのゲームセットとなりました。

この試合ではNPBで適用されていない、MLB公式球、ピッチクロック、ピッチコムを使用するなど、日本選手にとっては不慣れな内容に。初戦は3つの四球を記録し、2戦目は9個の四死球を記録するという内容となりました。さらに井端弘和監督も警戒していた“一発”も被弾。2試合連続で2HRを浴びるという、課題が明確になった強化試合となりました。

韓国代表と侍ジャパンは、来年3月に行われるWBCの1次ラウンドで対戦。今回の課題をどうクリアしていくか注目です。

▼初戦の侍ジャパン

▽バッテリー

曽谷龍平、森浦大輔、松本裕樹、北山亘基、藤平尚真、平良海馬 - 坂本誠志郎、若月健矢

▽本塁打

岸田行倫（3ラン）

▼2戦目の侍ジャパン▽バッテリー金丸夢斗、西口直人、松山晋也、隅田知一郎、郄橋宏斗、大勢 - 岸田行倫、中村悠平▽本塁打なし