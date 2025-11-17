12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。16日には9チームの選手権出場が決定しました。

群馬は、前回の選手権覇者の前橋育英が前橋商に1−0で勝利。CKからMF柴野快仁選手（3年）のヘディングで決勝ゴールを挙げ、選手権2連覇の挑戦権を手にしました。

埼玉は昌平が武南に1−0で勝利。後半終了間際、MF長璃喜選手（3年）が左サイドハーフライン付近から自ら突破し決勝ゴール。2大会ぶりの選手権出場を果たしています。

千葉は流通経済大柏が、延長戦にMF山元琉士選手（3年）の狙いすましたミドルシュートを決めて勝ち越し。苦しみながらも、2−1で専修大松戸に勝利しました。

東京Aは堀越が3大会連続の選手権。堀越はFW千葉慎之助選手（3年）がハットトリックの活躍をみせるなど7−2で國學院久我山に勝利しています。

東京Bは早稲田実が後半アディショナルタイムに決勝ゴール。右サイドからのクロスにFW霜田優真選手（3年）が決め、多摩大目黒を1−0で破りました。

広島は広島皆実のFW久保田聖渚選手（2年）の2ゴール。2−0で沼田に勝利し、3大会ぶりの選手権。

山口は高川学園が宇部鴻城に2−0で勝利。FW横田奏冴選手（3年）が左足でのミドルシュートを決めるなど2ゴールを奪っています。

大分は大分鶴崎が大分に先制を許す展開も、MF河野歩夢選手（3年）、FW山下紫凰選手（2年）のゴールで2−1と逆転勝利。

鹿児島は夏のインターハイ王者でもある神村学園が全国への切符。J1町田に内定が決まっているFW徳村楓大選手（3年）が先制ゴール。その後も追加点を奪い、鹿児島城西に3−0で勝利しました。

これで48チーム中46チームが決定。22日（土）には徳島で決勝。宮城は優勝した仙台育英が辞退したため、未定となっています。

◇各代表の決定状況 ※日付は決勝開催日、★は16日に出場権獲得

【北海道・東北】

北海道:北海（2大会ぶり14回目）

青森:青森山田（29大会連続31回目）

岩手:専大北上（2大会連続4回目）

秋田:秋田商（4大会ぶり47回目）

山形:山形明正（2大会ぶり2回目）

宮城:未定 ※仙台育英が出場辞退

福島:尚志（5大会連続16回目）

【関東】

茨城:鹿島学園（3大会ぶり12回目）

栃木:矢板中央（3大会連続15回目）

群馬:★前橋育英（5大会連続28回目）

埼玉:★昌平（2大会ぶり7回目）

千葉:★流通経済大柏（2大会連続9回目）

東京A:★堀越（3大会連続7回目）

東京B:★早稲田実（2大会ぶり2回目）

神奈川:日大藤沢（2大会ぶり8回目）

山梨:山梨学院（2大会連続11回目）

【北信越】

新潟:帝京長岡（2大会ぶり11回目）

富山:富山第一（2大会ぶり35回目）

長野:上田西（2大会連続4回目）

石川:金沢学院大附（2大会連続2回目）

福井:福井商（2大会連続3回目）

【東海】

静岡:浜松開誠館（3大会ぶり3回目）

愛知:東海学園（5大会ぶり5回目）

岐阜:帝京大可児（7大会連続12回目）

三重:宇治山田商（11大会ぶり2回目）

【近畿】

滋賀:水口（29大会ぶり16回目）

京都:京都橘（3大会連続12回目）

奈良:奈良育英（5大会連続18回目）

和歌山:初芝橋本（2大会ぶり18回目）

大阪:興國（6大会ぶり2回目）

兵庫:神戸弘陵学園（2大会ぶり13回目）

【中国】

鳥取:米子北（16大会連続21回目）

島根:大社（4大会ぶり12回目）

岡山:岡山学芸館（5大会連続8回目）

広島:★広島皆実（3大会ぶり18回目）

山口:★高川学園（7大会連続31回目）

【四国】

香川:高松商（4大会ぶり25回目）

愛媛:新田（5大会ぶり4回目）

徳島:徳島市立−徳島北（11月22日）

高知:高知（2大会連続20回目）

【九州】福岡:東福岡（2大会連続24回目）佐賀:佐賀東（3大会連続15回目）大分:★大分鶴崎（2大会連続8回目）宮崎:日章学園（4大会連続19回目）熊本:大津（5大会連続22回目）長崎:九州文化学園（初出場）鹿児島:★神村学園（2大会ぶり12回目）沖縄:那覇西（2大会連続19回目）