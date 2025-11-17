「広島秋季キャンプ」（１６日、日南）

広島・高太一投手（２４）が１６日、異例の投げ込みを敢行した。１５日の練習試合・ロッテ戦（都城）に先発し、３回３２球で４安打３失点。この日は登板翌日にもかかわらず、ブルペンで２０８球を投げ込んだ。２日間で計２４０球を投げ、フォーム固めに取り組んだ姿勢を新井監督も評価。今季３勝の若鯉が、飛躍への下地を整えていく。

ひたすら腕を振って、現状打開への道筋を模索した。貪欲に自分自身を追い込み、高はブルペンでプロ入り最多の２０８球を投げ込んだ。「終わろうと思ったタイミングで、すごくいい感覚があったので追加で投げました」と意図を説明した。

左腕は１５日の練習試合・ロッテ戦に先発して３回で３２球を投じた。先発登板翌日の練習日は、軽めの調整になることが一般的。だが、自発的にブルペンへ向かった。「僕は１０球、２０球で覚えられる人間じゃない。数を重ねないとできない。少しずつだけど、ようやく『こういう形は正解かな』と分かり始めています」。２日間で計２４０球を投じた過程に、来季に懸ける熱意が凝縮されている。

修正点は上半身の開き。「上体だけで投げようとして体が開く状態が、秋季キャンプで続いている。疲労の影響は大きいと思うけど、そこは体力不足。球数を投げると自然と足から投げる投げ方が身に付いてくる。そういう意識を持って投げました」と下半身主導のフォームを反復して、習熟度を高めた。

１５日は４安打３失点。二回先頭の山口に四球を与え、寺地に右中間を破られる適時三塁打。三回も２死一、二塁から山口を四球で歩かせて、寺地に２点左前適時打を浴びた。「レベルの高い打線相手に、今の自分がここまでしかできていない。技術的にも劣る部分がたくさんある」と冷静に自己分析した。

１０日の練習試合・侍ジャパン戦も五回から登板して３回５安打６失点。阪神・森下、ソフトバンク・野村に被弾し、ホロ苦い結果になった。同戦の映像を確認し、球界トップクラスの投手陣と自分を比較した。「相手投手陣と比べて球がいってなかったし、変化球の精度が悪かった。それを埋めるためにどうしていけばいいのか、考える契機になった」と課題が出たことをプラスに捉えた。

新井監督は「頭でああでもない、こうでもないと考えて終わるのではなく、実際に行動して汗をかいてる点は評価しています」と目を細めた。

今季は８試合で３勝２敗、防御率２・５８。来季は開幕ローテ入りを目指す立場にある。「やっぱり投げて分かることがたくさんある。球数を多く投げ込みたい」と、１８日からの最終クールでも１回か２回はブルペンにこもる予定。妥協を許さず、理想のフォームを体に染みこませていく。