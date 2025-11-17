「広島秋季キャンプ」（１６日、日南）

広島・高太一投手（２４）が１６日、異例の投げ込みを敢行した。１５日の練習試合・ロッテ戦（都城）に先発し、３回３２球で４安打３失点。この日は登板翌日にもかかわらず、ブルペンで２０８球を投げ込んだ。２日間で計２４０球を投げ、フォーム固めに取り組んだ姿勢を新井監督も評価。新井監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（テレビインタビューで）

−第４クールが終了。

「今までの秋のキャンプで、一番充実していると思います。個人的に課題を持ってやっていくキャンプなんですけどおのおの、キャンプが始まった時よりレベルアップしていると感じます」

−斉藤がブルペンで３０４球。高も２０８球。

「選手がその気になってくれているなと。高も１５日の内容に、納得がいかなかったんでしょうね。自発的に投げているところはすごくいいのかなと思います」

（記者囲み）

−１５日の練習試合・ロッテ戦に登板した益田、菊地らも前日実戦からブルペンの流れになった。

「やっぱり、汗をかかないと分からないからね。野手だけでなく投手陣も取り組む姿勢、来年にかける気持ちはすごく伝わってくるので、すごくいい流れだと思う」