逮捕された立花孝志容疑者（右）。写真は今年7月の参院選で街頭演説した際のもの。左は斉藤健一郎参院議員＝神戸市中央区

昨年の兵庫県知事選の投開票から11月17日で1年。再選された斎藤元彦知事を応援する「2馬力選挙」を展開した政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が、元県議に対する名誉毀損容疑で9日に逮捕された。全国各地の選挙を“ハック”し、SNSで誹謗中傷や個人攻撃を繰り返してきた人物は何を問われたのか。被害者や弁護士はどう戦ったか。そして、斎藤知事は何を語ったのだろうか。（以下、文中敬称略）

（松本 創：ノンフィクションライター）

元県議の死後に「逮捕される予定だった」と発言

「立花孝志逮捕」の一報を受けて開かれたオンライン記者会見に外出先から参加した後、移動する電車の中でスマホが震えた。11月9日の夕方。つい30分前まで告訴人の立場で会見に出ていた故・竹内英明（元兵庫県議会議員）の妻からの着信だった。会見終了後に送ったねぎらいのメッセージに反応してくれたようだ。途中下車し、ホームの喧騒の中で数分話す。

「会見でお話したようにホッとした一方で、まだちょっと信じられない感じもあるんです。因縁めいた巡り合わせというか、いろんなことが起きたあの知事選から1年で、ようやくここまで……」

竹内は昨年11月の兵庫県知事選で候補者の一人だった立花から、知事の斎藤元彦に対する告発文書の「黒幕」と名指しされ、街頭演説やSNSで激しく攻撃された。デマと誹謗中傷が広がり、事務所にも嫌がらせの電話やメールが相次ぐと恐怖で外出できなくなり、斎藤が当選した翌日の18日に議員辞職した。

だが、立花や支持者の攻撃は止まず、むしろエスカレートしていった。竹内は鬱状態に陥り、辞職から2カ月後の今年1月18日、自宅で自ら命を絶った。

竹内英明元県議

今回、兵庫県警が名誉毀損容疑で逮捕した事案は二つある。いずれも知事選後のことだ。

一つは、竹内が存命だった昨年12月、立花が立候補していた泉大津市長選での街頭演説。「何も言わずに去っていった竹内県議はめっちゃやばいね。警察の取り調べを受けているのは、たぶん間違いない。複数の人から聞いていて……」などと発言した。

もう一つは竹内の自殺が報じられた今年1月19日、「竹内元県議は兵庫県警から継続的な任意の取り調べを受けていた」とXに投稿し、さらにYouTubeでは「どうも明日逮捕される予定だったそうです」と発言。翌20日に県警本部長が全面否定すると、いちおう「謝罪」を口にしたものの、その後も複数回にわたり、根拠なき誹謗中傷を繰り返した。

「竹内県議はかなりでっち上げをしていた。（告発文書を作成した）県民局長の妻のメールを偽造したのではないか。十分証拠がある」「そもそも政治家が中傷されたぐらいで死ぬな、ボケ」「なんで故人を冒涜したらあかんの？ 死んだら真相追及したらあかんの？」

「これが処罰できなければ、死者の名誉毀損を処罰できなくなる」

同じ名誉毀損罪でも、「生前」と「死後」では立証の難しさが異なる。相手が生きている場合は、発言内容が真実か虚偽かは問われず、真実と信じるに足る理由（真実相当性）があったかどうかが問われる。一方、死者に対しては「虚偽の事実を摘示した」ことが要件になる。つまり、嘘と分かっていながら意図的に悪意を持ってやったと立証しなければならないため、ハードルが高くなる。

竹内の妻の代理人弁護士である郷原信郎は会見で、「死者の名誉毀損」が処罰された例は過去になく、学説や法解釈も分かれていると説明。それにもかかわらず、今回の逮捕事実に加えられたことに大きな意味があると繰り返し強調した。

「今回のケースは（歴史上の人物等ではなく）まさに亡くなられた直後に死者の尊厳を著しく害する行為ですから、これが処罰できなければ、もう死者の名誉毀損を処罰する余地なんかなくなってしまう。そこをしっかり考えてもらえたんじゃないか」

立花を相手とする裁判を数々担当してきたもう一人の代理人弁護士、石森雄一郎は、逮捕の意義をこう語った。

「立花孝志は、政治活動の自由を振りかざして他者の人権を侵害し続けてきた。こういう人間が摘発されないまま、NHK党が一度は国政政党になり、選挙の中で虚偽の言説をばらまいたり、人権侵害を行ったりする『立花孝志的』な政治家が増えている。今回、彼の発言が正面から摘発されたことで、模倣する政治家に対しても大きな牽制になる」

記者会見する竹内元県議の妻（右）と石森弁護士＝8月8日、神戸市内

両弁護士とも、刑事裁判の鉄則である推定無罪を前提としながらも、逮捕に踏み切った兵庫県警や神戸地検の対応を高く評価している。

会見の最後は竹内の妻が辛苦の1年を振り返り、こう締めくくった。

「夫の死後も被害は続き、しばらく何もできないままに過ごしておりました。いろんな方の助けをいただいて、ようやく声を上げることができましたが、それは簡単なことではないので……。これをきっかけに、いろんなことが明らかになって、これ以上、犠牲が生まれてほしくないと思います」

「このままでいいのか、仇を取ろう」、背中を押した元衆院議員

会見の中で郷原は、今回の逮捕を「たすきがつながった」と表現した。さまざまな人の執念というべき思いがつながり、県警や地検を動かしたという意味だ。

まず竹内の妻に郷原を引き合わせたのは、元衆院議員の石川知裕だった。早稲田大学時代から竹内と親しかった先輩の石川は今年4月中旬、癌で闘病中の身を押して弔問に訪れ、「英明のこと、このままでいいのか。仇を取ろう」と、この件に関心を持っていた郷原の連絡先を伝えた。

だが、竹内の妻は表に立つのが怖く、すぐに踏ん切りがつかなかった。しばらく悩み、5月の連休明けに郷原へ連絡を取った。

「声を上げないと結局、いつまでも終わらないんです。（立花は）反論してこない相手を攻撃し、言いたいことがあれば警察へ行け、法に訴えろと言うんですが、そんなことしないだろうと高を括っている。私には幸い背中を押してくださる方がいたので、ようやく決心できましたが……」

「夫の尊厳を守りたい。それは自分の尊厳を守ることでもある」

こうして6月、先述した2件の刑事告発に至った。ところが7月に入ると、代理人の郷原が病に襲われ、入院する。後を引き継いだのが石森だった。「立花とバトルを繰り返してきた彼しか託せる人がいない」と、郷原は全幅の信頼を寄せる。告訴が受理された8月の記者会見は石森が進行し、竹内の妻はついたての向こうから言葉を絞り出した。

「夫の尊厳を守りたい。それは自分の尊厳を守ることでもあるからです。そう思い、声を上げることを決めました」

「立花氏が夫について言っている内容は、すべて事実でない、間違っていると私は知っている。夫の代わりに声を上げられるのは私しかいない」

告訴はしたものの、先行きが見えず不安な日々が続いた。竹内の同僚議員らが立ち上げ、寄付を呼びかけた「遺児育英基金」がネットで中傷されたのもこたえた。9月には、最初に背中を押してくれた元議員の石川が闘病の末、亡くなった。

そんな辛苦をくぐり抜けた末の「立花逮捕」。会見の第一声で、竹内の妻が「ホッとした」と言ったのは偽らざる心境だろう。

ところが、立花側は14日になって突然、「真実相当性は争わない」として示談を申し入れてきた。略式罰金に持ち込み、公開の法廷を開かせない狙いではないかと石森は見る。竹内の妻は「受け入れるつもりはない」と即答したが、法廷での事実解明と審判を望む遺族感情を愚弄され、踏みにじられたと感じている。

「立花氏がすべて一人でやったとは考えにくい」と背景の解明求める声

「デマや誹謗中傷が今後もまだまだ続くと心配していたので、一報を聞いた時はやっとここまで来たと感極まり、これで少しトーンダウンするかもとホッとしました」

竹内と同じく、立花から「黒幕」と名指しされ、標的とされてきた兵庫県議の丸尾牧は言う。知事選中から折に触れて竹内に連絡し、SNSの情報開示請求を呼びかけたり、辞職せず休養を取るよう勧めたりもした。だが、「私はもういいです」「怖いんです」と力ない答えが返ってくるばかりだったという。

「逮捕は大きな転換点。ただ、立花氏がすべて一人でやったとは考えにくい。周りにどういう人たちがいて、どんな情報を流し、何を意図したのか。構造や背景を明らかにしてほしい。そうすることで組織的な動きに歯止めがかけられる。立花氏だけが罪に問われても、また別の人が現れたら同じことが起こってしまう」

誹謗中傷被害を語る丸尾牧県議

竹内や丸尾を黒幕とするメモを立花に渡したのは民間人で、その場には県議の岸口実が立ち会っていたこと、また、百条委員会の秘密会の録音データなどを県議の増山誠が立花に渡していたことは既に明らかになっている。岸口、増山ともに当時所属した日本維新の会から処分を受けて離党。現在は県議会に新会派「躍動の会」を立ち上げている。

だが、今回の逮捕事案である「竹内が取り調べを受けていた」などのデマを誰がもたらしたのかは、まだわかっていない。立花は、ジャーナリストなど情報源が複数いることを示唆している。

丸尾自身も、立花を相手に民事訴訟を起こしている。知事選の街頭演説で「告発文書を丸尾も書いた」「知事のパワハラについてデマを庁内に流している」と虚偽の事実を語られ、名誉を傷つけられたとして、1100万円の損害賠償を求める内容だ。立花側からは請求棄却を求める短い答弁書が提出されたが、既に結審し、来年1月に判決が出る。

また丸尾はこれまで、XやGoogleなどのプラットフォーム事業者に対し、計107件の投稿について開示・削除請求を行っている。Xに関してはこれまでに10件が裁判所で開示決定され、7件が削除、3件が認容（削除を認める）となったが、いまだにX側からはまったく情報開示されていない。

「今の仕組みでは、どう考えても『やった者勝ち』。デマ動画等の作成者は既に大きな収益を得ている。誹謗中傷で亡くなる人をこれ以上出さないよう、政府や自治体が人権機関を作り、SNS事業者に速やかに削除を求める仕組みを設けるべきでは」

「元県議の死」「立花逮捕」から目を逸らし続ける斎藤知事

兵庫県では、ネット上の誹謗中傷や差別を防止する条例の制定が進む。12月県議会に提案、可決されれば来年1月から施行される。今夏に条例案を公表し、パブリックコメントを募集したところ、県民の関心は高く、100件を超すコメントがあったという。

ただ、丸尾が言うような行政による投稿の削除要請は、表現の自由との関係で難しく、対象は主に人種や地域といった集団に対する差別投稿のみに限定される。個人への誹謗中傷は、これまで通り、被害当事者個人での対応が基本になる。パブコメでは、この点で不十分だとする意見が多かったという。これも、デマと誹謗中傷が飛び交った知事選が残した影響の一つだろう。

知事の斎藤は、立花逮捕と彼のSNSや動画投稿について何度も問われているが、「個人の投稿をすべて把握できない」「（立花の投稿は）見ていない」「行政の長なので個別の方や投稿にコメントしない」と言及を避け続けている。竹内が亡くなった直後の囲み取材と何ら変わらない。

立花氏逮捕について囲み取材を受ける斎藤知事＝兵庫県庁

斎藤は、自身が望むと望まざると、立花に応援された2馬力選挙の一方の当事者である。仮にそうでなくても、行政の長であれば、知事選をめぐって起きた問題、元県議が自死へと追い込まれた事件について、何らかの見解を示すべきだろう。

「立花氏の投稿や言動を把握せずに、2馬力選挙やSNS対策を求める全国知事会の意見書に同意したのか」

「県内で起きた重大な事態から目を逸らし、見ていない、承知していない、コメントしないというのは行政の長として責任放棄ではないか」

囲み取材で私はあらためて問うたが、斎藤は「答えは同じになります」と言い残し、去って行った。再選から1年を経ても何も語らない、というより、語れないほど深い傷痕が兵庫県には刻まれている。

筆者：松本 創