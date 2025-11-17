三重県熊野市にある「食堂あお」の刺身（写真は筆者撮影、以下同じ）

新型コロナ禍で一時は壊滅的打撃を受けたインバウンド市場だが、コロナ後は一気に回復。訪日観光客は年間4000万人に迫る勢いで、その消費額は8兆円に上る。一方で有名観光地のオーバーツーリズムが問題となる中、いま注目するべきは「地方の食文化」だという。食と文化を体験する旅を提唱する「日本ガストロノミー協会」会長の柏原光太郎氏が解説する。（JBpress編集部）

「富裕層」というと、みなさんはどういうイメージをお持ちになっていますか。ハイブランドで全身を固め、銀座のクラブでシャンパーニュを空け、豪華なホテルを泊まり歩く──そんな人々を想像したとすると、ちょっと時代に遅れてしまっているかもしれません。

いまの富裕層、特に30代、40代で自身の事業の上場や株式売却、外資系投資銀行やプライベートエクイティ勤務、暗号通貨などで財産を築いた「新富裕層」と呼ばれる人々は、わかりやすいお金の使い方はかっこ悪いと考えます。

彼らが価値を見出すのは、まだ人々が知らない、行っていないところをいち早く訪れたり、体験したりして、それを発信することで、インフルエンサーやエバンジェリスト（トレンドや技術を啓蒙する発信者）になることなのです。

たとえば、富裕層マーケティングで有名なコンサルティング会社「ベイン・アンド・カンパニー」が2024年秋に出した「グローバル ラグジュアリー市場レポート」によると、彼らが求めているものは、物品よりもホスピタリティや高級レストランなどの体験型サービスに集中しているといい、高級ホテルを展開しているマリオットグループの「食の未来2025」レポートによると、新たな富裕層が旅に求めるキーワードは、誰も見つけていないものを見つけたり、新しい知識を得ることで、オリジナルなビジネスを作り出すことだとしています。

このような人々にいま、刺さっているのが「ガストロノミーツーリズム」です。ツーリズム（観光）はご存じでしょうが、ガストロノミーはまだ聞き慣れない言葉かもしれません。19世紀のフランスからポピュラーになり始めた言葉ですが、「食を文化として味わおう」という意味だと私は解釈しています。この二つがつながることで、食文化を体験する観光という意味になるわけです。

しかしいま、なぜガストロノミーツーリズムが注目されているのか。それはインバウンドの増加と関係があります。

訪日理由のトップは「美味しいものが食べられる」

コロナ禍の期間中、ほぼゼロまで落ち込んだインバウンドは2022年からの感染対策緩和で一気に増加。2024年の訪日外国人旅行者は約3700万人となり、今年は4000万人を超えることは確実と見られています。

外国人観光客はなぜ日本を目指すのか。

コロナが世界中に蔓延し、鎖国状態となっていた2021年10月に実施した「アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査」（日本交通公社・政策投資銀行）があります。これは世界12地域6000人余りに「次に海外旅行したい国・地域」を調査したものです。世界の旅行好きにコロナ禍が収まったらどこに旅したいかと聞いたところ、欧米豪・アジアともに日本が1位だったのです。

なぜ日本に行きたいのかと問うと、「美味しいものが食べられるから」がトップでした。この傾向はコロナ禍が明けても変わりません。つまり4000万人を超える外国人旅行者は日本に美味しいものを食べたいと思って訪れているのです。

いま世の中には「アドベンチャーツーリズム」や「ウェルネスツーリズム」「グリーンツーリズム」など、さまざまな目的のツーリズムがあふれていますが、訪日の目的が美味しいものを食べることなのだから、ガストロノミーツーリズムが一番需要があるに違いないと私も思っています。

先述したように、新富裕層は東京や京都にいくら美味しい店があったとしても、すでに大勢の人が行った店には価値を認めません。彼らは「まだ知られていない店」に行きたいのです。それは当然ながら大都会ではなく、地方にあるはずです。実際、アンケートによると訪日旅行者の9割が地方に行きたいと答えているのです。

富山県の山奥にある「レヴォ」の朝ごはん

年間8000人が訪れる富山の山奥レストラン

富山県に「レヴォ」というオーベルジュがあります。オーベルジュとは、レストランに宿泊機能がついた施設のこと。ヨーロッパでは一般的ですが、日本でも最近増えてきました。レヴォの場合は料理店に3部屋のヴィラがついています。シェフの谷口さんが作る料理は、富山の食材しか使わない、ここでしか食べられないものばかりで、大勢の食通が絶賛しています。

しかし、レヴォがあるのは南砺市の旧・利賀村という山奥。富山駅からレンタカーで1時間半もかかり、公共交通はありません。降雪量の多い富山県の中でも豪雪地帯で、1970年代までは一本道が通れなくなると、自衛隊が食料をヘリで投下したというほどの場所です。旧村の人口は400人ほどの過疎地域で、観光は一切ありません。

しかし、レヴォを訪れる旅行者は年間8000人にも上り、そのうち1000人が訪日外国人なのです。単純計算で1日あたり3人近くの外国人が、レヴォを目指して富山県の山奥を訪れていることになります。

いま、レヴォを訪れるような食感度の高い食いしん坊（そういう人たちのことをフーディーと呼びます）が日本の地方にあるおいしいレストランに注目しているのです。それは日本のフーディーだけでなく、世界のフーディーもそう。いまやネットで情報は瞬時に世界中に伝わりますから、おいしい店があるとわかったら、すぐに来るのです。

日本の英字紙「ジャパンタイムズ」は2021年から「デスティネーションレストラン」を表彰しています。東京23区や政令都市をのぞく、地方にある「わざわざ食べるために訪れるべきレストラン」を毎年10カ所選んでおり、今年で50店になりました。審査員の一人は「毎年、素晴らしい店が増えるので、選ぶために訪れるのが大変」と嘆くほどです。

新潟県糸魚川市にある「ミュリール」

地方への分散はオーバーツーリズム解消にも

一方、いま日本ではオーバーツーリズムが問題になっています。しかし、世界中で一番観光客が多い国はフランスとスペインで、人口比にして1.5〜2倍以上にのぼります。日本の人口は1億2000万人。訪日旅行者が4000万人を超えるといっても、3割にしかなっていないのです。

しかも昨年、訪日旅行者が日本で消費した額は8兆1000億円。これは統計上、輸出額にカウントされるのですが、自動車に次いで第2位。鉄鋼や半導体よりも上なのです。

たしかに京都や奈良の観光地は外国人客だらけで、居住者が大変なのはわかります。しかし、これは個別に対処するべき問題です。「外国人は出ていけ」という人は、8兆円産業もいらないというのでしょうか。それより、特定の地域に偏っている旅行者に日本の地方の魅力を知らせ、どんどん出かけてもらうほうが、建設的なオーバーツーリズム解消策だと私は思うのです。

先述したように訪日旅行者が好きなのは日本の美味しいものであり、いまの地方にはデスティネーションレストランが数多く存在する。ならば、美味しいレストランを宣伝して地方にインバウンド需要を呼び込み、地方の活性化につなげていきませんか。

新潟県「ミュリール」の前菜

新潟、三重、埼玉にもおすすめの店が

デスティネーションレストランは高い店ばかりではありません。

私が好きな新潟県の糸魚川市にある「ミュリール」は、米どころ新潟らしく、お米の魅力をフレンチの技法で提供。13種の料理が供されて税サ込みで1万1000円です。食事の締めに土鍋で炊いたご飯を、地元で作られた「ごはんの供」と一緒に食べるのが、なによりもごちそうなのです。

遠くてもまだ知られていないところに行きたいという人には、三重県熊野市にある「食堂あお」をおすすめします。一見すれば駅前にある普通の居酒屋のようですが、30代の主人のこだわりがすごいのです。毎朝、カヤックで海へ乗り出て魚を釣り、仕事が終わったら川に潜ってウナギを捕まえて料理するのです。熊野は東京からも関西からも交通の便は悪いですが、彼の料理を食べると、長旅の疲れは吹っ飛びます。しかも、お勘定はまさに居酒屋価格です。

「新潟も三重も遠いなあ」と思う首都圏の方には、埼玉のデスティネーションレストランをご紹介します。池袋駅から西武池袋線に乗れば30分ほどで到着する入間市駅が最寄りの「郷土料理ともん」は、山菜や川魚料理が自慢の店。埼玉だけでなく、関東広域に出向いて店主が採ってくる山菜やキノコ、ヤマメ、イワナは、まさにここでしか味わえないもの。こちらもお酒を楽しんで1万円もいかない値段で楽しめるのです。

ここ10年以上、日本は貧しくなったと言われますが、ガストロノミーに関しては世界のトップクラス。しかも地方に素晴らしい食文化が存在するのです。その魅力を伝えるためにも、さまざまなデスティネーションレストランを旅していただきたいと思います。

筆者：柏原 光太郎