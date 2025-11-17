月の年金15万円「物価高でお金の減りが早い。以前より生活が厳しくなった」66歳男性の老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住66歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（60歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：500万円
現在の預貯金：1000万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：厚生年金540カ月
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：給与収入120万円（年額）
その理由として「物価がだんだんと上がってきて、お金の減りが早いと感じるようになりました。以前より生活が厳しくなっている」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
現在は「仕事をしていません」とのことで、年金以外の収入はないそうです。
そのため年金生活においては「ネットで安い店を探して買い物をしております。外出時の支払いもなるべくキャッシュレス決済でポイントを貯める」と出費を減らす工夫をしているとあります。
今後の生活については「同じものでも購入するのに金額が高くなっているので、このまま物価が上がり続けるとさらに生活が苦しくなる」と不安を吐露します。
一方で「家でお酒を楽しむ」のが年金生活の日々の喜びだと教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住66歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
同居家族構成：本人、妻（60歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：500万円
現在の預貯金：1000万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：厚生年金540カ月
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：15万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：給与収入120万円（年額）
「物価がだんだんと上がっている」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「物価がだんだんと上がってきて、お金の減りが早いと感じるようになりました。以前より生活が厳しくなっている」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「ネットで安い店を探して買い物」年金で足りない支出については「貯蓄から引き出し」て賄っているという投稿者。
現在は「仕事をしていません」とのことで、年金以外の収入はないそうです。
そのため年金生活においては「ネットで安い店を探して買い物をしております。外出時の支払いもなるべくキャッシュレス決済でポイントを貯める」と出費を減らす工夫をしているとあります。
「投資のリターンをもっと得たかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「NISAをやっておけばよかった。貯金ではなく株などの投資をして、投資のリターンをもっと得たかったです」と回答。
今後の生活については「同じものでも購入するのに金額が高くなっているので、このまま物価が上がり続けるとさらに生活が苦しくなる」と不安を吐露します。
一方で「家でお酒を楽しむ」のが年金生活の日々の喜びだと教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)