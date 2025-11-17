【マイルCS登録馬】ジャンタルマンタルなど22頭…外国からも一頭参戦
11月23日（日）京都競馬場で行われる、第42回マイルチャンピオンシップ（G1・3歳上オープン・芝1600m）の登録馬は下記の通り。春のマイル王者ジャンタルマンタル、ヨーロッパ遠征明けのアスコリピチェーノ、ドバイターフVのソウルラッシュら好メンバーが登録。今年は英国から一頭ドックランズが参戦予定。
アスコリピチェーノ 56.0
ウインマーベル 58.0
ウォーターリヒト 58.0
エコロヴァルツ 58.0
エルトンバローズ 58.0
オフトレイル 58.0
ガイアフォース 58.0
カンチェンジュンガ 58.0
ジャンタルマンタル 58.0
シャンパンカラー 58.0
ソウルラッシュ 58.0
タイムトゥヘヴン 58.0
チェルヴィニア 56.0
トウシンマカオ 58.0
ニホンピロキーフ 58.0
マジックサンズ 57.0
ラヴァンダ 56.0
ランスオブカオス 57.0
レーベンスティール 58.0
ロングラン 58.0
ワイドラトゥール 56.0
＊外国馬
ドックランズ 58.0