11月16日、盛岡競馬場で行われた11R・絆カップ（M2・3歳上オープン・ダ1200m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、ウラヤ（牡6・岩手・畠山信一）が勝利した。1/2馬身差の2着にスプラウティング（せん6・岩手・酒井仁）、3着にロードオブザチェコ（牡7・岩手・櫻田康二）が入った。勝ちタイムは1:11.4（良）。

2番人気で鈴木祐騎乗、レディブラウン（牝7・岩手・千葉幸喜）は、8着敗退。

1着 ウラヤ

山本聡哉騎手

「スタートで出遅れたのは想定内。今日の馬場は内目が有利でしたから、狙いどおりにレースを進めることができました。道中はレディブラウンを視野に入れながら前にいたロードオブザチェコ、エイシントルペードを意識して乗りました。思った以上にスプラウティングの手応えが良かったんですが、うまく4コーナーで進路が開いたので外に出しました。今日は馬の具合いがすばらしかった。きゅう舎がここを目標に仕上げてくれましたから、勝ててホッとしました」

【盛岡・プリンセスC】トリップス4馬身差の鮮やかな逃げ切り

絆カップ・ウラヤと山本聡哉騎手 (C)岩手県競馬組合

畠山師「次走はトウケイニセイ記念」

畠山信一調教師

「いい状態で臨めたことが何よりでしたし、内枠に入ったことも良かったと思います。前走を叩いて今回使うのは予定どおりのステップ。ウラヤはワンターンのレースがベストですから、絆カップ2連覇が目標でした。次走予定はトウケイニセイ記念。昨年と同様、シーズンラストの一戦になると思います」

ウラヤ 32戦9勝

（牡6・岩手・畠山信一）

父：New Approach

母：ワディ

母父：パイロ

馬主：鈴木雅俊

生産者：Godolphin

【全着順】

1着 ウラヤ

2着 スプラウティング

3着 ロードオブザチェコ

4着 スターシューター

5着 エイシントルペード

6着 オスカーブレイン

7着 ファイナルキング

8着 レディブラウン

9着 グアドループ

10着 グットフォーチュン

11着 ブリスタイム

12着 アップテンペスト