11月16日、佐賀競馬場で行われた6R・ウインターチャンピオン（3歳上・ダ1400m）は、石川慎将騎乗の4番人気、オオイチョウ（牡4・佐賀・真島元徳）が快勝した。3馬身差の2着にデジタルサイオン（牡4・佐賀・東眞市）、3着に1番人気のテイエムフォンテ（牡6・佐賀・平山宏秀）が入った。勝ちタイムは1:27.7（良）。

2番人気で長谷川蓮騎乗、マイネルサハラ（牡6・佐賀・東眞市）は、7着敗退。

「思った展開になって、そこにハマってくれてすごい気持ち良かったです。今日は前の展開も早くなると思っていました。末脚を使ってくれる馬なので、そこにかけようと思ったのと、前走は乗ってなかったんですけど、今回返し馬をしてすごく馬が良くなっていたのを感じましたし、厩舎のみんなが頑張ってここに向けて仕上げてくれたんだなと思って感謝しています。いつも馬のペースに任せながら立ち上がりから入っていくので、いつも通り力まずリラックスして走っていました。仕掛けてからの動きも良かったので、上手いレースはしてくれたと思います。前の馬も止まってくると思っていたので、そこを上手くさばければと思っていました。まだ4歳なので、これからが楽しみです」

オオイチョウ 27戦6勝

（牡4・佐賀・真島元徳）

父：ゴールデンバローズ

母：ディープビヨンド

母父：ディープインパクト

馬主：平井裕

生産者：若林順一

【全着順】

1着 オオイチョウ

2着 デジタルサイオン

3着 テイエムフォンテ

4着 ロードミッドナイト

5着 シルヴァーゴースト

6着 アビエルト

7着 マイネルサハラ

8着 マイネルダグラス

9着 ダイメイセブン

10着 ヴァガボンド

11着 コナブラック

12着 フェブキラナ