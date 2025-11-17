◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 最終日（１６日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

プロ６年目の金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝が今季２勝目。首位から出て２バーディー、ボギーなしの６８で回り、パー７０における大会コース記録の通算１７アンダーで制した。優勝賞金４０００万円を獲得し、今季ツアーで初の１億円超え。賞金ランクトップに浮上し、残り３試合で初の賞金王獲得を目標に掲げた。

会場で見守った金子の母・久美さん（４９）は「３日目は（６３と）キレッキレ。最近は長いパーパットを入れたり、去年からめちゃくちゃ成長を感じた」と絶賛した。国内ツアーを戦う長男を「食べ物、睡眠、居心地の良い空間」で支える。自宅では３年前からオーガニック（有機栽培）の食材や調味料を使って調理し、好きなとり鍋や豚しゃぶなどをふるまう。車での移動は母らが運転し、車中の休息や睡眠をサポート。自宅では浄水器で有害物質を除去した水を「トイレもお風呂も全部使っている」と健康面に気を配る。姉・結さん（２５）は「駆大はいつも努力していてすごいと思う」と喜ぶ。家族一丸で賞金王へ突き進む。