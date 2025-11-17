◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 最終日（１６日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

プロ６年目の金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝が今季２勝目。首位から出て２バーディー、ボギーなしの６８で回り、パー７０における大会コース記録の通算１７アンダーで制した。優勝賞金４０００万円を獲得し、今季ツアーで初の１億円超え。賞金ランクトップに浮上し、残り３試合で初の賞金王獲得を目標に掲げた。

４日間合計で歴代最多３万３１６４人が来場した大会の主役は金子だった。初優勝した５月の関西オープンに続く２勝目。「今週は、今年で一番くらい自分のゴルフが仕上がっていた中で優勝できて自信になった」とかみしめた。

難コースで得意の耐えるゴルフが必要な今大会は「勝つ気でいく」と周囲に予告。２位に５打差の首位で出て２、３番で連続バーディー。４日間のパーオン率８３・３％は大会１位の安定したプレー。２日目から３日連続ボギーなしで「ほぼ完璧なゴルフができた」と自賛した。

座右の銘は「コツコツが勝つコツ」だ。かつて松山英樹（３３）も教わった目沢秀憲コーチ（３４）に昨年から師事し、スイングやマネジメントを学んだ。「お金をかけて結果が出るならそれでいい」とパット、ウェッジの専門コーチやトレーナーを惜しまずに雇い、細部にまでレベルアップを求めてきた。

賞金は１億円を超え、今季初のランク首位に浮上した。最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップ（１２月４〜７日、東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）まで３戦全て「優勝するつもりでやる。賞金王になれるように頑張る」と強い決意を語った。（星野 浩司）