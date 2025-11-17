主演・内田理央 × 伊藤健太郎 × 中村ゆりか 新ドラマ「略奪奪婚」放送決定！
テレ東では、2026年1月6日（火）から、ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分〜）を放送することが決定しました！
2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同名作を実写ドラマ化！長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった・・・。そんなショッキングな出来事から幕を開ける本作。スピード感のある展開と一癖も二癖もある登場人物たちの人間模様が、上質なスパイラルサスペンスを生み出します。「夫を社会的に抹殺する5つの方法」や「夫の家庭を壊すまで」、「夫よ、死んでくれないか」など、愛や怒りなど視聴者の強い共感を呼んできた不倫・復讐ジャンルにおいて、更なる心の奥底をえぐる刺激的ドラマをお届けします。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け・・・。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる幸せ探しのストーリー。復讐ドラマに定評のあるテレ東だからこそ実現したノンストップサスペンスにご期待ください！
主人公の千春を演じるのは、モデルやバラエティー番組など多方面で活躍する他、ドラマ「ポケットに冒険をつめこんで」（2023年 テレ東）、「ダブルチート 偽りの警官」（2024年 テレ東）や「問題物件」（2025 年 フジテレビ）といった話題作にも出演し、主演を務めた「嗤う淑女」（2024年 東海テレビ）では新境地とも呼べる希代の悪女を演じ注目を集めた内田理央。そんな千春の夫・司役は、映画「#真相をお話しします」（2025年）、「ストロベリームーン 余命半年の恋」（2025年）、大河ドラマ「光る君へ」（2024年 NHK）など多数の作品に出演。確かな演技力で幅広い役柄をこなす実力派俳優・伊藤健太郎に決定！テレ東のドラマには8年振りの出演となります。さらに、司の不倫相手・えみる役は、ドラマ「裏アカ教師」（2025年 読売テレビ）主演、「ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜」（2025年 テレ東）出演など。主演を務めた「チェイサーゲーム W2 美しき天女たち」（2024年 テレ東）ではエンディングテーマも担当するなど多彩なジャンルで才能を発揮している中村ゆりかが務めます。
3人を取り巻く個性豊かなキャストは近日公開予定。続報をお楽しみに!!!
【役紹介】
駆け落ちの末に結婚した夫・司との間になかなか子供を授からず、将来について悩んでいた。そんなある日、夫の子供を妊娠したという若い女性・えみるが目の前に現れる。
【コメント】
人を愛することの尊さと苦しさが描かれている物語だと思いました。登場人物それぞれに痛みや正義があって、誰もが“悪”にも“被害者”にもなりうる。その人間模様をお届けできたら嬉しいです。撮影頑張ります！
【役紹介】
千春の夫でうだつの上がらない一介の精神科医。毎晩“子供を作ろう”と言ってくる千春に嫌気がさし、純粋に自分を必要としてくれるえみるに心が動いてしまう。
【コメント】
お話をいただいた時はまずタイトルのインパクトの強さに驚きました。どういった内容なのか、どのような登場人物が出てくるのか、まず本を読む前にタイトルだけで色々と想像していました。そして本を読むと中々自分の頭では共感しきれない部分も多くあったのですが、演じていきながら、なぜそうなってしまったのか、なぜその選択をしたのか。理解を深めていきたいと思っています。それぞれのキャラクターが抱えている悩みやコンプレックスなど繊細に演じられたらなと思っていますので、是非放送を楽しみにしていただけたらなと思います。
【役紹介】
司の不倫相手。司が勤める精神科に通院していたことで、司と出会う。自身を助けてくれた司のことを王子様だと思い込みどんどんと依存していき、やがて司の子供を妊娠する。
【コメント】
お話を頂いて、以前にもご一緒したことがある共演者の方やスタッフさんもいらっしゃるので現場には安心して参加させて頂ける事がとても心強いなと思いました。作品を読んだ時の第一印象は、どの登場人物の立場から見ても幸せが見当たらなくて、幸せなのか不幸なのか、ある意味この物語自体が残酷でもあるところがとても興味深かったです。是非、ドラマを見て頂けると嬉しいです！
「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」 山田芽衣（ぶんか社）
「略奪奪婚」ドラマ化のお話をいただくことができて、大変光栄で嬉しく思っております。「もし略奪婚が起こったとして、そこがゴールではない。その後一体どんな人生が待っているんだろう」という担当様とのお話から始まった作品です。重く苦しい展開がたくさん散りばめられていますが千春、司、えみるの3人が人生を歩んでいく姿をドラマスタッフの皆様がどう表現してくださるか、とても楽しみにしております。ありがとうございました！
■ 森田昇（テレビ東京 プロデューサー）
不倫・復讐モノと呼ばれるジャンルがヒットしています。その理由は、主人公が虐げられているストーリーと、何とかしてその境遇から脱却しようとする姿に視聴者が共感するからではないかと考えています。今回も主人公の女性は酷い裏切りに遭い困難な状況に陥り、どん底まで落ちます。かわいそうです。その点はこのジャンルの中でも更にパワーアップしています。もう一つこの作品の特徴は、登場人物が皆コンプレックスなど問題を抱える困った状況の人間だということです。企画書では”登場人物全員ヒール”と表しました。これらの困った人々が皆、何とか自分の幸せを求めて足掻く…というストーリーです。その困った連中の滑稽なまでに足掻き奮闘する姿に、必ずや視聴者は共感してしまうだろうと思います。更には先の見えないサスペンスフルな展開に、エンターテインメントとしてきっとハマることと思います。そして今までの不倫・復讐モノを更に強力にした今回のドラマを見た視聴者は、そのケレン味溢れる激しい展開の結果、スカッとした爽快感と明日を生きるための勇気をもらえると思っています。ご期待ください。
≪イントロダクション≫
千春（内田理央）は、夫の司（伊藤健太郎）が研修医時代からパートを掛け持ち、長年経済的に彼を支えてきた。そして30歳を越え、司との子供を熱望し不妊治療をするが授かれずにいた。そんな中、司の元患者で資産家の娘・えみる（中村ゆりか）が司の子を妊娠するという衝撃の事態が起きる。えみるに司を略奪され、離婚することになった千春は多額の慰謝料を受け取るが、虚しさで自暴自棄になる。しかしあることをきっかけに、千春は略奪婚をしたえみるに復讐の念を燃やし、司を略奪し返そうと決意する。
≪番組概要≫
【タイトル】ドラマチューズ！「略奪奪婚」
【放送日時】2026年1月6日（火）スタート！毎週火曜 深夜24時30分〜25時00分
※ＢＳテレ東では2026年1月10日（土）スタート
毎週土曜 深夜24時00分〜24時30分
【放送局】テレビ東京、テレビせとうち、テレビ北海道
※テレビ大阪、テレビ愛知では2026年1月12日（月）スタート
テレビ大阪：毎週月曜 深夜1時35分〜2時05分放送
テレビ愛知：毎週月曜 深夜2時05分〜2時35分放送
【配信】
各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信
▶ Prime Video
*作品の視聴には会員登録が必要です。
（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）
*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.
又はその関連会社の商標です。
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶ TVer
▶ テレ東HP（ネットもテレ東）
▶ Lemino
【主演】内田理央
【出演】伊藤健太郎、中村ゆりか
【原作】「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」 山田芽衣（ぶんか社）
【監督】上田迅、長尾くみこ、弓座翔平
【脚本】上野詩織、国井桂
【プロデューサー】森田昇（テレビ東京）、北川俊樹（テレビ東京）、渡邉浩仁（イカロス）
【制作】テレビ東京、イカロス
【製作著作】「略奪奪婚」製作委員会
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx
【ハッシュタグ】＃略奪奪婚
