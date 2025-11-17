”指名なし”なのに中学生が続々と立って発表…なぜ討論形式の授業で思春期の子供たちが堂々と発言できるのか

いよいよ今回から、長谷川氏の授業が詳細に明かされます。「漢字スキル」「辞書引き」「暗唱」などの授業の各パーツを、どのように無駄なく進めていくのか、そしてそれらがいかに「討論」へと結びついていくのか。著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』よりお届けします。

国語授業４回目 ルーティンから討議へ

常にできることではないが、私は第４回目の国語授業を文字起こしした。

指導内容の記録、生徒の学習活動の記録とするためである。

授業は漢字スキルから始まった。

■2018年4月17日 言の葉 第４号「２組３時間目の授業記録 その１」■

長谷川：「漢字スキル１ページ後半、はじめ」

長谷川：「もう鉛筆を使っている人が増えましたね。早いですね」

長谷川：「指で覚える時は鉛筆を置いてね。それがポイントね」

長谷川：「あと、筆順を唱える。黙ってやらない。耳から入れる。その方が覚える。騙されたと思ってやってごらん」

長谷川：「いち、にい、さーん、なんて言わなくていいから。自分に聞こえる声で」

長谷川：「職員室から『何事か』と、先生方が駆けつけてくるからね」

長谷川：「ちゃんと覚えているな、えらい。三段目は『自分テスト』だな」

長谷川：「下半分は横に進む。下半分の練習は横に進む」

長谷川：「三段目は隠してテスト」

長谷川：「終わった人は『抑える』を指書きしてごらん。手偏の『抑える』だけど、『抑制』の『抑』の方」

長谷川：「いま早く終わった人たち、丸付けまで終わった人たちは何をするかというと、（実物を提示して）テスト用紙を開いて指書きをするんだ。それで、できたかできないかを自分で確認するわけだ。そうしたら明日のテストがバッチリだから」

長谷川：「30秒……、10秒……、では、そこまでとします。これね、スピードに差があるでしょう。だから、ゆっくりでいいの。ゆっくり覚えたい人は。その人は、テストまでに埋めておいて。１、２分で終わるでしょう、家に帰って。終わらなかった人は家で埋めておきなさい」

シャーペンNGの理由

空白、すなわちわずかな空き時間もつくらないのは鉄則である。すぐ次のパーツ「辞書引き」に移るが、ここで筆記用具の指導も入れる。

机上は狭い。そこに教科書、ノート、辞書に加え、パソコンやタブレットも使う。当然、少なくない確率で物が落ちることになり、そのたびに緊張感が途切れる。余計な指導言も入れざるを得ない。どれも授業の妨げになる。

私はシャーペンを使わせない。「中学生でも」である。理由は3つある。

（１）余分な刺激を省くため。

カチカチとノックしたり分解したり、は集中の妨げになる。

（２）筆圧をかけさせるため。

シャーペンで筆圧をかけると芯が折れるので、そっと書くようになる。するとノートの文字は薄く情けないものとなる。「指先は第二の脳」ともいう。しっかりと鉛筆を持たせ、筆圧をかけさせることが脳の発達にも寄与する。

（３）一つのことを継続する習慣を身につけさせるため。

「家で鉛筆を削ってくる」ことをルール化すると、学習習慣の有無、生活習慣の乱れなど見えてくることがたくさんある。

伝えるべきことを、子ども達にわかりやすく伝えていく。

筆箱は机の上に出させない

長谷川：「では、スキルを使った辞書引きをやりますが、辞書を持ってきた人（挙手）。その人たちは、辞書を机の上に置いてほしい、常に。そうすると、机が狭くなる。だから、今使う物しか出さない」

長谷川：「私が教えたのは、必ず漢字からやるから、漢字スキルしか出さない。覚えている？ 覚えていますか（はい！）だから、他の教科書とかは使う時に出せばよい。で、筆箱もいらない。筆箱がなぜいらないかというと、机が狭いからが一つ目。もう一つは、授業の空気をつくっているのに、ガシャーンと落として壊すから。わかる？ ドンガラガッシャーンと。だから、鉛筆と赤鉛筆と定規だけでいい」

長谷川：「で、鉛筆がコロコロ転がっちゃうという人がいる。そうしたら、輪ゴムを１本巻けば、転がらなくなる。これがポイント。輪ゴムを巻くだけで転がらなくなる」

長谷川：「では、辞書引きといって、今勉強した中から私が５問出す、問題を。でも、こんなに辞書を持っていないと、やっても意味がない。でも、練習したいから、辞書がない人は辞書を引いたつもりで、エアー辞書引き」

長谷川：「問題を出すぞ。そのページを開いたら『はい！』と立つんだぞ。10番までパパパッと評価する！ １問目、（板書して）『抑圧』。『抑圧』」

（高城君、泉田君、門原さん、石山君、大高さんと立っていく）

長谷川：「調べた言葉に赤丸つけたら座る。はい、藤本君。10番目の人に読んでもらう、意味を」

（藤本君が明瞭な声で読む）

長谷川：「すっごくいい声！ しかも読み方がうまい！」

長谷川：「というようにして、２問目、３問目と続きます。だから、早く辞書を準備してください。なかなか辞書を買いに行けないという人もいますよね。部活が終われば夜になるし、クラブをやっている人もいるし。そういう人は、とりいそぎ小学校のを持ってきておいて。で、買ったら交換して。質問のある人？ では、今日は１問で終わります」

「暗唱」の厳しいテスト

次のパーツ「暗唱」にすぐ移る。

「声に出す」活動を入れることで、あとに続く発表へのハードルも低くなる。少しずつ「発言耐性」をつけていく。

長谷川：「次。暗唱詩文集を出します。今使う物だけを出しなさい」

（「先生、この小さいものですか」と石山君。「そうです。良い質問です」）

長谷川：「ない人、立ちなさい。ない人、立ちなさい。貸します。取りにいらっしゃい」

（「はいどうぞ」「ありがとうございます」を５名と行う）

長谷川：「暗唱詩文集は、暗唱してテストを受けに来るという仕組みです。まず、桜の２番を開きなさい。桜の２番。これは、できるでしょう？」

長谷川：「使い方。桜の２番を開きなさいと言われた瞬間に、開いて学習日を書く。桜の２番だぞ、『十二支』だぞ（個々に確認しつつ）」

長谷川：「ついて読みます、十二支。と言ったら、みなさんも後について読みます。ついて読みます、十二支（十二支）」（回数欄を赤鉛筆で塗ることを教える）

（以後、追い読み・交替読み・男女交替読み等変化をつけて音読する）

（一番上の▼まで下敷き等で隠して言えたら、合格欄を赤で塗って、テストに来ることを教える）

長谷川：「テストをします。黒板に名簿を貼ります。合格したら赤鉛筆で丸をつけなさい。テストはとても厳しいです。ちょっとでも言いよどんだりしたら、×です。言い直しも×です。スラスラと読めないと×です」

（ノートを持って来る時と同様、動線を指定し、テストを開始する。２分間で全員が合格！ 桜の１番『月の異名』を同じように進める）

（門原さん、菊池君がチャレンジ。少しだけ言いよどみ、惜しくも不合格。菊池君、再挑戦で見事合格。田村君合格。石山君、成瀬さん惜しい！ 成瀬さん、再挑戦で合格）

（暗唱をさせつつ、私は「うとてとこ」と生徒の板書を再現する）

（「あと１分」と告げ、タイマーを設置。松田さん、角野さん、権藤さん合格！ 門原さん、石山君、あと一歩！ 勝見さん合格）

長谷川：「それでは。これはな、１日で覚えなくてもいいのです。次回もこれをやるでしょう。その時にこの『月の異名』を受けに来ていいのです。家でもし時間があったなら、トイレに座ってやってみて。お風呂に入りながらやってみて。では、しまう！」

（「ありがとうございました」と詩文集を返した生徒を褒める）

「指名」しない発表の仕方

前回の授業では「うとてとこ」の検討を途中まで行っていた。今回もそれを続けるが、まずは音読からである。通信から引き続き引用する。

長谷川：「『うとてとこ』を１回読んだら座りなさい」

長谷川：「さあ、最後に何が入るのかで昨日書いてもらって、ＡとＢの評定をしました。Ｃがいなかったのは素晴らしいと褒めましたね。それを昨日通信に書きましたね。さて、このＡとＢの違いは何なのかを考えますと言いましたね。考えましたね」

（「はい！」）

長谷川：「それをノートに書きましたか。ノートにまず書きましょう。ＡとＢの違いは何。必ず、考えたことはノートに書いておきます。ノートに書いたら見せにいらっしゃい。私が丸をつけますから。この丸が後で効くんですよ」

（次々と見せに来る生徒たち。ノートの向きを教える。「お願いします」と言う生徒を褒める。「名詞」等の国語用語を使っている生徒を褒める）

長谷川：「丸をもらった人、発表練習をしましたか？」

この時点で授業は残り15分ちょっととなった。ここから指名なしでも発表が始まる。

長谷川：「では今から発表してもらいますけれども、私は指名しません。指名しないから、次々に立って（ジェスチャー）、１人が立って発表したら次の人が立って、次の人が立って、次の人が立ってとやっていきます。最初にやってくれる人はいますか？ では石山君が速かったので石山君から。あとは指名しないから、途切れるまでタタタンと言ってごらん」

長谷川：「（寄り添って肩に手を置いて）石山君がもしこうして発表したら駄目です。だって、黒板に耳はありません。黒板に言ってもしようがないでしょう（石山君、さっと級友の方を向く）。教室の真ん中に向かって言いましょう。ではどうぞ！」

石山：「ＡとＢの違いは、Ａは音や１人１台以下のことを表していて、Ｂは２台と複数を表しているから、ＡとＢは違うと思いました」

長谷川：「ここで私が『すごいね！』とか言っちゃうと、後の人が言いづらくなってしまうのがわかります？『ああいうことを言わなくちゃいけない』というふうになっちゃうじゃないですか。だから私は、無視をしているわけではなくて何も言わない。ここは我慢します。後で評価します。では次々と立ってどうぞ」

菊池：「Ａは『ひいている』などの様子を表しているが、Ｂは名詞で物や人を表していると思いました」

（高城君が立つ）

長谷川：「ストップ。今ね、すごいなと思ったりとか、自分とは正反対の意見だなと思ったりしたら、メモをしておくんだよ。その人の名前もメモしておくと、後で話し合いが進むよ。はい、高城君」

高城：「ＡとＢの違いは、Ａは動きにたとえているが、Ｂは物や人にたとえている」

長谷川：「はい。たとえば今の高城君の意見を私がメモするとしたら、『Ａは動き、Ｂは人や物（高城）』と書いておくでしょうね。そういうメモの量で、ノートは評価します。丁寧だとかは関係ありません。自分が分かればよい。たくさんのことをノートにメモしてほしい。だから３冊使うのです。次の人どうぞ」

中編記事『「とんでもないことを言いなさい！」…実力のある国語教師は授業でどのような “布石”を打ったか』へ続く。

