突然だが皆さんは“悪夢”を見ることがあるだろうか。悪夢を見たことがある方でも、同じ悪夢を頻繁にという経験はあまりないのではないかと思う。しかし、現在52歳の私は、20年にもわたって年間5〜6回という頻度で見る悪夢に苦しめられてきた。どんな悪夢かといえば、大学4年生の7月上旬に関するものである。この話をXで書いたら「私もそれ、見ます！」「同じ夢を見る人がいるんだwww」と返答があったほか、デイリー新潮編集者のS氏も「私も見ます。というか、私だけじゃなかったんですねぇ……」とのことだった。

その悪夢とは、「卒業の単位が足りないのに7月まで授業に一切出ず、7月になって慌ててすべてに出席して、期末試験やらレポートを書いてC判定でなんとか単位を取ろうとするものの、自分がどの講義を受講しているか分からずキャンパスを彷徨う」というものである。【取材・文＝中川淳一郎】

【写真】筆者が就職氷河期を乗り越えて入社した広告会社社員時代の姿

無能な息子でゴメンなさい！

私は1997年6月に就職先の内定を得た。17社受けて唯一通った会社である。当時は就職氷河期で、17社でなんとか通ったことは僥倖ではあったものの、とにかく就活はキツかった。もう一生こんな経験はしたくない！ とすら思ったほどである。

同じ悪夢を繰り返し見る人は少なくないという

そして夢の話だが、内定を得たものの、夏学期（4月〜7月）で一定の単位を取らなければ卒業ができない、という状況に私はいる。しかし、就活もあったためか、なぜか私は一切の講義に出ておらず、内定を得た後に慌てて講義に出ようとしているというシーンから始まる。

7月に入って期末試験までなんとか講義に出れば単位取得となる「C判定」が取れると判断するも、問題が発生する。一体自分が何の講義をどの時限に取っているかがまったく分からないのだ！ 「経済概論II」「競争戦略論」「組織論」「会計学II」「イギリス文学」などの講義を受講しているわけなのだが、一体何曜日の何限に取っているかがトンと分からない。

そこでキャンパスを彷徨い、自分が行くべき講義を見つけようとするのだが見つかるわけもない。学生の様々な相談に乗ってくれる「学生係」という部署の人に聞いてなんとかしようとするものの、さすがに私がどの講義を受講しているかというのは把握していない。今であればITでデータ管理しているのかもしれないが、当時はそうではなかった。

そうこうしているうちに、一限の9時30分が終わり、私は二限の講義を見つけようとするのだが、当然見つからない。夢の中では延々とキャンパス内を彷徨って自分が出席すべき講義を見つけようとしている自分の姿がある。その時、夢の中の自分はこう考えている。

「なんでオレは自分の受講した講義を手帳やカレンダーに書かなかったんだ！ 書いておきさえすれば、こんなに苦労しないで済んだのに！ あぁ、このまま卒業できないと内定取り消しになるし、あのキツい就職活動をもう一回やらなくてはいけないのか……。学費を出してくれたお母さん、お父さん、ごめんなさい！ 無能な息子でゴメンなさい！」

自分にとってのトラウマ

こうして夢の中の私は打ちひしがれるわけだが、尿意を感じて朝の5時30分に目が覚める。そこでホッとするのだ。

「オレは今、この家にいる。隣には妻が寝ている。つまり、オレは大学を卒業し、内定先の会社に入り、そして今、52歳の男としてこの場にいる。オレはキチンと単位を取れたのだ！」

まったくもって意味不明の夢なのだが、それだけ就職活動というものは自分にとってトラウマになっていたのだろう。なにせ、「御社の社風に共感しました！」やら「私はサークルの副幹事として、活躍しました！」みたいな美辞麗句を言わなくてはいけないのか……。いや、オレは本心を言いたい……、的な葛藤を面接の度に経験するような苦行だったのだから。

少なくない数の方々が「私も同じような夢を見る」ということは、皆さん同様の気持ちを持っていたのだろう。しかしながら、この夢から覚めるとホッとする。あぁ、もう就活をしないでいいんだ！ 一応52歳まで貧困に喘ぐことなく生きられたんだ！ と。

巷では、「若い方が楽しい」という風潮があるが、正直私はもう10代・20代・30代の経験はしたくない。人生はツラいんだよ！ ヘンな話になってくるが「人間は死ぬために生きている」ということを日々思っている。穏やかに死ぬため、学業に励み、就職活動をし、仕事を頑張る。とにかく人生は苦行の連続である。

そうしたことが分かっているからこそ、この「大学4年生、内定獲得後に単位取得のためにキャンパスを彷徨う」という夢が時々現れるのだろう。恐らくこれからもこの悪夢は私を襲うことになると感じている。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

