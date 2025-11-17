病気や失業など、万が一の退職を支えるセーフティネット。しかし、調査によれば「失業手当」や「傷病手当金」を正しく理解し活用できている人は半数程度にとどまるのが実情です。最も支援が必要な時に、「知っているつもり」が原因で受給できないという「落とし穴」もあります。いざという時に後悔しないため、今知っておくべき2つの制度の基本と注意点をみていきます。

メンタル不調で退職。制度を知らなかった焦りと後悔

田中健一さん（35歳・仮名）は半年前、メンタル不調が原因で前職を退職。仕事が重なり、業務過多になっていたといいます。

「いわゆるIT企業でシステムエンジニアをしていましたが、退職直前は連日深夜までの残業と休日出勤が続き、心身ともに限界でした。ある朝、布団から起き上がれなくなり、病院で『適応障害』と診断されました。上司に退職を告げるのが精一杯で、正直、その後の生活やお金のことはまったく考えられませんでした」

休職ではなく退職を選んだのは、どうしてなのでしょうか？

「会社に戻る気力が、どうしても湧かなかったんです。休職という選択肢も頭をよぎりましたが、当時の私には『辞める』ことしか考えられませんでした。とにかく、すべてから逃げ出したい一心でした」

退職を決めた時は、「とにかく休みたい、何も考えたくない」という気持ちが強かったという田中さん。退職後の生活を支える制度として「失業保険」や「傷病手当金」がありますが、田中さんは当時、そうした制度について調べる気力も余裕もなかったといいます。退職後の生活は、どうだったのでしょうか。

「最初の1〜2ヵ月は、ほとんど家から出られず、寝たきりに近い状態でした。当然、収入はゼロです。貯金を切り崩して生活していましたが、働けない焦りと、通帳の残高が減っていく不安で、かえって体調が悪化するような感覚さえありました」

療養に専念すべき時期に、お金の心配をしなくてはならなかったのは辛かったといいます。「早く次の仕事を探さないといけない」と思いつつも、体調は戻りませんでした。しかし、休んでいる間も家賃や生活費はかかり、まさに悪循環だったと振り返ります。

退職して3ヵ月ほど経つと、ようやく体調も上向きになりました。転職活動についてインターネットで調べていたところ、偶然「退職後にもらえるお金」といった記事を見つけ、そこで初めて『傷病手当金』という制度の存在を知ったといいます。しかし詳しく調べてみると、傷病手当金を受給するには条件があると知ります。特に、在職中に連続して3日間休む「待期期間」を満たしておく必要があったり、退職後も継続して給付を受けるための要件があったりします。しかし、田中さんの場合は、退職まで無理して出勤していたこともあり退職日までにその条件を満たしておらず、結果として、傷病手当金は受給できなかったといいます。

「病手当金がダメだと分かった後、今度は失業保険について調べました。幸い、体調は『働ける状態』まで回復してきていたので、すぐにハローワークへ行きました。そこで初めて知ったのですが、私のように適応障害などの『正当な理由がある自己都合退職』の場合、医師の意見書などを提出すれば『特定理由離職者』として扱われる可能性があるとのことでした。手続きを経て認定された結果、通常の自己都合退職では給付までに7日間の待期期間の後、さらに2ヵ月間の給付制限（支給されない期間）があるのですが、私の場合はその給付制限が免除され、待期期間満了後すぐに給付が始まりました。これは本当に助かりました」

編集部：もし、退職前からこれらの制度について詳しく知っていたら、「間違いなく、動き方が変わっていたと思う」と田中さん。知っているかどうかで、選択肢が大きく変わっていたと振り返ります。

退職時に知っておきたい2つの支援制度

サポートメイト株式会社が実施した『退職に伴う制度の認知度や利用実態に関する調査』によると、「失業保険」について、「知っている」と回答した人は49.3％、「名前だけ知っている」は50.5％。また「傷病手当金」について、「知っている」は48.7％、「名前だけ知っている」は46.7％で、どちらも9割以上は知っているものの、具体的な給付条件まで「内容を理解している」人は約半数にとどまりました。

さらに、退職経験がある人のうち、制度を実際に「利用した」のは44.2％にとどまり、一方で、給付条件を満たしていたにもかかわらず「制度を知らず利用できなかった」と回答した人は21.2％に達し、退職者の半数以上が、知識不足などによって制度を十分に活用できていない実態が浮き彫りになりました。

特に、メンタル不調が原因で退職した人の約45％が「片方の制度しか知らなかった」または「どちらも知らなかった」と回答しており、最も情報が必要な層へ届いていない実態がうかがえます。

そこで特に重要な「失業保険（基本手当）」と「傷病手当金」の基本的な概要を確認しておきましょう。

1．失業保険（基本手当）

雇用保険の被保険者が失業した際、生活の不安を軽減し、再就職を支援するために支給される手当です。

■目的：失業中の生活安定と再就職活動の支援。

■主な受給要件：失業の状態であること… 「就職しようとする積極的な意思」と「いつでも就職できる能力（健康状態など）」があるにもかかわらず、職業に就けない状態であること。※病気やケガ、妊娠・出産、育児、休養目的などで「すぐに就職できない」場合は対象外となります。

■被保険者期間：原則として、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間（賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月）が通算12ヵ月以上あること。※倒産・解雇や、田中さんのような正当な理由のある自己都合退職者（特定受給資格者・特定理由離職者）の場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算6ヵ月以上あれば認められる場合があります。

2．傷病手当金

健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガのために仕事を休み、給与が支払われない時に生活を保障するために支給される制度です。

■目的：病気やケガによる休業中の生活保障。

■主な受給要件（すべて満たす必要あり）:

・業務外の病気やケガでの療養…業務上や通勤中のケガ（労災保険の対象）は除きます。自宅療養も対象です。

・仕事に就くことができない…医師などの意見に基づき判断されます。

・連続4日以上の休業…連続する3日間の休み（待期期間）の後、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。待期には有給休暇や土日・祝日も含まれます。

・給与の支払いがない…休業中に給与が支払われていないこと。ただし、支払われても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

調査では、全体の9割近くが「知っていれば利用したい」と回答しています。「知っているつもり」では、いざという時に適切な支援を受けられない可能性が高く、平時から正しい情報を得ておくことが重要です。

［参考資料］

サポートメイト株式会社『退職後の「給付金」、9割が「利用したい」と回答するも…実際に利用できたのはわずか3割』