ひきこもりの長期化で親が80代、本人が50代になる「8050問題」が社会問題化する中、大分県日田市の家族らでつくる「KHJ日田ゆきどけの会」が親亡き後、残された子の再出発に寄り添うサポートブックを作成した。相談相手になってくれると親が期待している人の連絡先や、生活の知恵などを書き込んで残す。ひきこもりの人だけでなく、幅広い福祉の現場に応用できる内容になっている。

同会は前身の団体が2019年発足。日田市を中心に15家族が集まり、毎月1回の例会や勉強会を開いている。サポートブックは大和証券財団の助成金で制作した。

A4判で30ページ。タイトルは「大切なあなたへ 困ったときの安心ブック 〜あなたならきっと大丈夫〜」。冒頭で、親から「伝えたいこと」として「私たちが旅立っても、どうか生きていくことを諦めないで」とのメッセージを載せた。

会員の意見を参考にしながら内容を固めた。その一つが「わが家のレシピ」コーナー。エピソードも書き込むよう推奨しており、家族の思い出とともに当事者を励ますことを狙った。洗濯、ごみ出しなど生活のコツを書き込む欄には「あなたのペースでやってくださいね」との呼びかけも。市内の病院や生活相談センターの一覧もある。

対応しているのは、親亡き後だけではない。親の急病なども想定し、かかりつけ医や延命治療の希望の是非を伝えることもできる。

表紙に、つながりをイメージさせるイラストを施した。同会は「ひきこもりで、親子のコミュニケーションがうまくいっていない家庭もある。親がサポートブックに書き込むことでこれまでの歩みを振り返ることもできる。思いを伝える手段になってほしい」と願っている。（中野剛史）

◆希望者に配布 サポートブックは100部作成しており、希望者に配布する。問い合わせは同会世話人の深見さん＝090（4483）6003。