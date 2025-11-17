ひきこもり状態にある人やその家族が孤立することのないよう地域社会で理解を深めていくイベント「ひきこもり VOICE STATION」が大分市で開かれた。厚生労働省が全国各地で開催しており、オンラインも含めて約100人が経験者らの言葉に耳を傾けた。

イベントは8日。パネルトークは家族会「KHJ日田ゆきどけの会」の深見由紀世話人が進行役を務め、「自分の中のひきこもりに対するイメージを問い直してみませんか」と呼びかけた。

自宅に6年間ひきこもった経験のある宇佐市の社会福祉士、園田正和さんが登壇し「自分を許せない、生き地獄のような日々だった」と振り返った。周囲が距離を取る中、変わらず接してくれた親戚や近くのおばさんの存在が支えになったという。現在は社会福祉協議会に勤務している。「この経験が必ずプラスになると信じている」と声に力を込め、自助グループの設立を目指す思いを語った。

津久見市のひきこもりサポーターは脱却への第一歩として、農作物の収穫作業に招くなど「自然に会話できる場づくりが大事になる」と紹介し、県内のサポーター同士の連携強化を訴えた。（中野剛史）