明治神宮野球大会第3日目は16日、神宮球場で準々決勝が行われ、高校の部は九州国際大付（九州）が準決勝に勝ち進んだ。

頼れるリードオフマンが、優勝候補からのサヨナラ勝ちを呼び込んだ。1点を追う九回1死だ。九州国際大付の牟礼（2年）が身長194センチでプロ注目“二刀流”右腕の山梨学院・菰田（同）の直球を捉えて、鋭い打球を左前へと運んだ。

「やっぱりいい投手なので、打ってやろうという気持ちだった」。諦めない思いをバットで体現した牟礼の気迫に導かれるように、チームは粘りを発揮。2死満塁から菰田の暴投で2者が生還し、逆転勝利を手にした。

七回には相手の2番手左腕から、バックスクリーンに放り込むソロ本塁打をマークした。高校通算24本目のアーチに「中堅方向に打つことができてよかった」と納得の表情を浮かべる。秋季九州大会でも一発を放っており、好調ぶりは全国でも健在だ。

楠城監督も「（九回は）神宮でも粘りを選手が体現してくれた」とナインをたたえた。久保田（2年）も六回に一時勝ち越しソロ、1年生左腕の岩見や2年生右腕の渡辺も力投。初の頂点に向けて、チームは勢いづいている。

（山田孝人）