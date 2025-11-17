バスケットボールの第101回天皇杯・第92回皇后杯全日本選手権（西日本新聞社など共催）は16日、福岡県久留米市の久留米アリーナで九州ブロックラウンド（R）の男女決勝が行われた。男子は日経大（福岡）が九州電力（同）を83−78で撃破、女子は福岡大若葉高が鶴屋百貨店（熊本）に80−78で競り勝ち、それぞれ来年1月のファイナルR進出を決めた。

福岡大若葉高が鶴屋百貨店との息詰まる接戦を制した。前半は豊富な運動量を生かしてリード。第3クオーターで逆転を許し、終盤までもつれたが、太田妃優（3年）の3点シュートや猿木心和（同）の連続得点などで振り切った。主将の太田は「最後まで諦めずに頑張ることができた。言葉にならないぐらいうれしい」と笑顔で仲間と喜びを分かち合った。

太田と猿木、鈴木瑚香南（同）の3人は今年、U−18（18歳以下）日本代表や代表候補活動に呼ばれた実力者。全国高校選手権（ウインターカップ）出場を狙うも、精華女子と東海大福岡に阻まれた。悔しさを乗り越えてのファイナルR進出に、太田は「皇后杯がこのチームで初の“全国”となるので楽しみしかない。正月休みも返上して練習に励みたい」と目を輝かせた。 （山崎清文）

男子は日経大が九州電力撃破

日経大は九州電力との激闘を制した。初優勝した7月の全日本大学新人戦で活躍した浅田（2年・八女学院）が、チーム最多の20得点。2人の外国人留学生を中心にゴール下も競り勝った。来年1月のファイナルR初戦はBリーグ2部（B2）の横浜EXと対戦。主将のプライス（4年・れいめい）は「自分たちがやってきたことを精いっぱい発揮して勝ちに行きたい」と闘志を燃やした。