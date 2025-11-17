【U18日清食品トップリーグ2025 男子】福岡大学附属大濠高等学校 97ー48 福岡第一高等学校（11月16日／国立代々木競技場第二体育館）

【映像】衝撃！空中を並行移動する驚愕ジャンプの一部始終

福岡大学附属大濠高等学校（福岡）の高校2年生SFの本田蕗以が、相手3選手を無効化するジャンプショットを決めた。超人的な跳躍力に、解説を務めたバスケットボールユーチューバーも驚いている。

11月16日にU18日清食品トップリーグ2025（バスケットボールの高校世代最高峰リーグ）が行われ、福岡大附大濠は福岡第一高等学校（福岡）と対戦し、97-48で勝利して大会2連覇を達成した。

福岡大附大濠が一方的に得点を重ねる展開で試合が推移する中、31点リードで迎えた第4クォーターの中盤、若き有望株が驚異的なバネを披露する。

190cmの本田は相手陣内の中央でパスを受けると、迷うことなくドリブルを開始。一気に加速して1人目の相手選手を置き去りにすると、ペイントエリアに進入したところから跳んだ。ゴールリングまでは約5mあり、相手2人が正面を塞いできたが、お構いなし。滞空時間の長いジャンプショットを繰り出すと、空中で並行移動するようにゴールリングに迫り、見事に決めてみせた。

解説・ともやん氏は「おぉ」と驚きの声を漏らし、「浮いていましたね、空中に」とコメントした。ファンもSNS上で「2年の本田蕗以が強すぎるんだな」「やばくねw」「本田蕗以の成長、素晴らしいな」「間違いなく貴方が大濠のエースだよ」と興奮している。

人間離れした身体能力を示した本田は、NBAとFIBA（国際バスケットボール連盟）が共同で開催する国際的なバスケットボール育成・地域貢献プログラム「Basketball Without Borders（BWB）」のアジア版キャンプ「BWB Asia 2025」にも選出されていた若手の有望株だ。この試合では29分52秒のプレーで、両チーム最多の23ポイントを叩き出した。なお、今大会では120得点を記録して得点ランキング2位に名を連ね、チームを大会優勝に導いた。

（ABEMA／U18日清食品トップリーグ2025）