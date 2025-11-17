ジェニファー・ローレンス、“最高にウザい”と思っている人物を実名告白
ジェニファー・ローレンスが、“最高にウザい”と思っている人物の名前を明かした。
ヴァニティ・フェアで、新作映画「ダイ・マイ・ラブ」の共演者であるロバート・パティンソンと、うそ発見器を用いた企画に臨んだ際、キム・カーダシアンの写真を見せられ、「この女性はカーダシアン一家の中であなたが一番好きな人ですか？」とロバートからたずねられると「そう！」と即答。そして、こう続けた。
「コートニー（・カーダシアン）は最高にウザい。彼女にはすごくイラつかされるわ」
「だって、すべてが発表じゃないとだめなんだもの。『この服は着ない』とかでも、好きな服を着ればいいじゃないって思う。そんな宣言はしなくていいからって感じ」
「それに『私の部屋にはテレビがない』とか。じゃあ、テレビを見なければいいだけ。そんな発表はいらない」
そんなジェニファーだが、2017年のダーレン・アロノフスキー監督作「マザー！」で気分が落ち込んでいた際には、カーダシアン一家のリアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」を見て元気をもらっていたと以前に明かしている。
ヴァニティ・フェアで、新作映画「ダイ・マイ・ラブ」の共演者であるロバート・パティンソンと、うそ発見器を用いた企画に臨んだ際、キム・カーダシアンの写真を見せられ、「この女性はカーダシアン一家の中であなたが一番好きな人ですか？」とロバートからたずねられると「そう！」と即答。そして、こう続けた。
「だって、すべてが発表じゃないとだめなんだもの。『この服は着ない』とかでも、好きな服を着ればいいじゃないって思う。そんな宣言はしなくていいからって感じ」
「それに『私の部屋にはテレビがない』とか。じゃあ、テレビを見なければいいだけ。そんな発表はいらない」
そんなジェニファーだが、2017年のダーレン・アロノフスキー監督作「マザー！」で気分が落ち込んでいた際には、カーダシアン一家のリアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」を見て元気をもらっていたと以前に明かしている。