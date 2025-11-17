スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「出来合いのお惣菜、選び方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「出来合いのお惣菜、選び方は？」

・「出来合いのお惣菜、選び方は？」の結果は…


・1位 … 値段 52%
・2位 栄養バランス 30%
・3位 量 12%
・4位 カロリー 5%

※小数点以下四捨五入

37,428票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単リメイク！鶏唐の半熟卵とじ丼


【材料】（1人分）

鶏の唐揚げ(市販品) 3~4個
玉ネギ 1/4個
<合わせだし>
  酒 大さじ 1
  しょうゆ 大さじ 1
  みりん 大さじ 2
  水 100ml
  顆粒かつおダシの素 小さじ 1/3
ご飯(炊きたて) 丼 1杯分
溶き卵 1個分
七味唐辛子 少々
しば漬け 適量

【下準備】

1、鶏の唐揚げは半分に切る。



2、玉ネギは縦薄切りにする。

【作り方】

1、鍋に＜合わせだし＞の材料と玉ネギを入れて中火にかけ、蓋をして3分煮る。鶏の唐揚げを加えてさらに2分煮る。



2、溶き卵をまわし入れ、半熟状になってきたら蓋をして火を止め、蒸らす。ご飯を盛った丼にかけ、七味唐辛子を振ってしば漬けを添える。



(E・レシピ編集部)