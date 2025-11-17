「出来合いのお惣菜、選び方は？」＜回答数 37,428票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第356回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。
■今回の結果は？
今日の質問は「出来合いのお惣菜、選び方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「出来合いのお惣菜、選び方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？
■今日のおすすめレシピ
簡単リメイク！鶏唐の半熟卵とじ丼
【材料】（1人分）
鶏の唐揚げ(市販品) 3~4個
玉ネギ 1/4個
<合わせだし>
酒 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
みりん 大さじ 2
水 100ml
顆粒かつおダシの素 小さじ 1/3
ご飯(炊きたて) 丼 1杯分
溶き卵 1個分
七味唐辛子 少々
しば漬け 適量
【下準備】
1、鶏の唐揚げは半分に切る。
2、玉ネギは縦薄切りにする。
【作り方】
1、鍋に＜合わせだし＞の材料と玉ネギを入れて中火にかけ、蓋をして3分煮る。鶏の唐揚げを加えてさらに2分煮る。
2、溶き卵をまわし入れ、半熟状になってきたら蓋をして火を止め、蒸らす。ご飯を盛った丼にかけ、七味唐辛子を振ってしば漬けを添える。
(E・レシピ編集部)
