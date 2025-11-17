自民で単独過半数の奪還

10月下旬に発足したばかりの高市早苗内閣の支持率は軒並み高く、そのため早期の衆院解散が取りざたされている。来年3月ごろの予算成立後にもといった声もあがっており、永田町のいつもの光景にも見えるが、高市氏の考えはどういったものなのか。

「報道各社の世論調査結果によると、高市内閣の支持率はこれまでと比べて上から数えて3番目とか5番目などと、かなり上位に位置しています」

と、政治部デスク。

「当然ながら早期の衆院解散論が盛り上がっていますね。永田町にはもともと選挙好きが集まっていることもありますが、“自民党で単独過半数の奪還”に可能性が出てきているのならそこは狙うべきだという考え方をベースにしています。来年3月ごろの予算成立後の解散は“あり得る”という印象です」（同）

党勢の停滞は明らかで深刻

「ただ、こういった見方や考え方は官邸内から出てきたものではないため、ある種無責任なものにならざるを得ません。26年にわたった自公連立が解消されて公明・創価学会の票がどうなるのか、ここ1年余で国政選挙が3つ目となることに国民の理解は得られるのか、自民の政党支持率は内閣支持率ほど回復していない……など対応すべき問題が少なくなく、一筋縄では行かないと見ています」（同）

11月9日に投開票された東京・葛飾区議選も政党支持率への不安を可視化した格好だ。

自民は17人擁立に対し、当選は10人で前回から2人減らした。石破茂政権下で行われた今年７月の参院選（葛飾区での比例票）と比べると得票数は増えており、候補者を絞れば前回並みの当選者を出せたとの見立てもあるが、同様に岸田文雄政権下で行われた2022年の参院選での得票数と比べると大きく減らしている。

「党勢の停滞は明らかで深刻ですね」（同）

こうした分析は党内で共有されており、自身のブームとは裏腹の自民の不人気という現実を当然、高市氏は冷静に見ているはずだ。

再登板プランはなし

それでは高市氏はどのように考えているのだろうか。

「憲政史上初の女性首相となってガラスの天井を打ち破った達成感はもちろんありますが、やはり政権を短期で終わらせたくないとの思いが強いのは当然でしょう。ただ、本人は体調のことを気にしており（関連記事：《高市首相「熱いシャワーかお湯につかる」のが朝のルーティン 「このままでは壊れる」の心配の声も》）、年齢を重ねればそれだけ重責を担うことはできなくなるとの自覚が強くあります」（同）

そういった思いがあるなら政権の求心力を高めるため、何らかの大義を掲げて衆院解散に打って出る可能性は小さくないはずだが……。

「確かにそうなんですが……。ここまで高い内閣支持率にもかかわらず、政党支持率は停滞を脱しきれていないし、上昇の目は今のところない。これが決断の足かせになると見ています。先ほど言ったように自民単独過半数の奪還が確実でないなら解散に踏み切る動機としては弱い」（同）

衆参ダブル選挙

それでも解散するとなると、連立を組んでいるであろう日本維新の会はもちろん、国民民主党、公明党あたりとは衆院選後の連立の枠組みについて話し合ったうえで――といったことも取りざたされている。

「選挙前に結果をシミュレートして、枠組みまで考えて、というのはなかなか現実的ではなさそうです。自民党総裁選の任期切れまで2年、衆院議員の任期満了まで3年。解散を衆院議員の任期満了まで引っ張れば、参院とのダブル選挙の可能性が高くなってきます。総裁選を無風か楽勝で切り抜けた後、ダブルの前に小泉進次郎防衛相に禅譲といったシナリオを口にする向きもいるのですが、来年どころか再来年のことなので鬼が笑うどころのレベルではないですね」（同）

長期政権になればなるほど、イメージではなく実績が焦点となっていく。物価高対策などでどれだけ国民の納得感を得ることができるか。

