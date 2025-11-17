タレントの辻希美（38）が16日、自身のインスタグラムを更新。8月に誕生した第5子・夢空ちゃんのお食い初めをしたと報告した。

辻は「今日は夢空のお食い初め(100日お祝い)をしました」とつづり、「今日で産まれて100日!!すくすく元気に成長して、毎日沢山の幸せを杉浦家にくれる夢空…昨日まで出来なかった事が今日出来るようになったりと、あっという間に成長しちゃうから1日1日を本当に大切にしなきゃと思います」とつづった。

また、夫で俳優の杉浦太陽が「お仕事で一緒に出来ないかも?だったけど何とかギリギリ間に合って一緒にお祝い出来ました!!良かったぁ〜ゆめしゃん いつも沢山の笑顔で杉浦家にパワーと笑顔と癒しをありがとう 大好きっ 次はハーフバースデーかな??初節句かな??」と続けた。

お食い初めの見事な鯛は、杉浦自ら釣ったもの。杉浦も自身のインスタグラムで「パパが釣った真鯛とママの手料理で愛情たっぷりのお食い初めです」と報告し「祖父が僕のお食い初めのときに、自ら釣ってきてくれた話を聞いていたので、僕もその想いを受け継ぐことを決めて、我が子のために真鯛を釣ってます」と明かしている。