2026年1月期に放送される中村倫也主演のTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』に池田エライザが出演することが発表された。

本作は、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語。多くのグループが乱立するK-POP戦国時代において、トップに立てるのはごくわずかであり、食事やプライベートで厳しい制限を受け、過酷な練習に耐えながら、夢を目指す練習生たちの姿は“スポ根ドラマ”そのもの。彼らが仲間と支えあい、衝突や試練を乗り越えて成長していく爽快なサクセスストーリーとなる。本作では、そんなK-POPの世界をドラマの舞台にすることで、日本実写コンテンツの海外進出に向け挑戦する。

劇中に登場する7人組ボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行なっていくことが決定している。

さらに、かつて問題を起こしてK-POP業界を追放された“元”音楽プロデューサー・吾妻潤を中村が演じ、NAZEとともにもう一度“大きな夢”に挑む決意をする。

池田が演じるのは、NAZEを支えるため奮闘するマネージャー・遠藤水星。水星は真面目で一生懸命な性格だが、自分に自信が持てず、自己主張が苦手なタイプ。そのため、頑張りが相手に伝わりにくく、空回りしては壁にぶつかる日々。しかし、持ち前の誠実さを吾妻に見い出され、マネージャーとしてだけでなく人間としても大きく成長していく。池田がTBSの連続ドラマに出演するのは、2024年放送の『海に眠るダイヤモンド』以来となる。

池田エライザ（遠藤水星役）コメント演じる水星は、不器用ながらもNAZEを支えようと懸命に歩み続けるマネージャーです。内気で繊細な彼女の中にある確かな情熱に触れるたび、演じながら私自身も心を照らされるような気持ちになります。長年お世話になっているマネージャーさんの、誠実で真摯な姿を思い浮かべながら、その背中を水星に重ねています。中村さん演じる吾妻さんとの関係性も、物語とともに変化していくので、ぜひ注目していただきたいです。NAZEにとっても、大人たちにとっても、それぞれの青春が息づく物語。誰かを想い、支え合う時間の尊さと不器用で少しへんてこな人々の本気の挑戦をこの作品を通して感じていただけたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）