実はさいたま市が“全国1位”の消費量！「帰れま10」特別編で世界大会優勝オーナーのケーキ店へ

本日11月17日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』では、タカアンドトシがゲストと一緒に飲食店の人気メニューを当てる「帰れま10」特別編が放送される。

「埼玉の激うまローカルチェーン店で売上1位を当てないと食べれま店（てん）」を開催する今回は、賀来千香子、板垣李光人、ずん・飯尾和樹、そして埼玉出身のオードリー・春日俊彰が参戦する。

埼玉県が誇る絶品ローカルチェーン店を4店舗めぐり、それぞれの売上1位メニューを当てていくのだが、もし1位予想を外してしまうと食べられない厳しいルール。

しかも、埼玉県民に溺愛されるローカルチェーン店だけあって売上1位候補メニューはどれも魅力的なものばかりで予想は難航する。

何としてでも食べたいと意気込む一同だが、そこで鍵となるのは埼玉の“県民性”をどれだけ理解できるかどうか。はたして埼玉県民の心理を読み取り、売上1位メニューを当てられるのか？

◆激ムズ予想に解答を拒否!?

ローカル町中華「娘々（にゃんにゃん）」、1日中行列が絶えないラーメン店「ジャンクガレッジ」、料亭ファミレス「徳樹庵」に続き、最終決戦となる4軒目は埼玉人気No.1のケーキ店「アカシエ」へ。

実はさいたま市はケーキの消費量が全国1位で、県内にはスイーツ店が300軒以上あるスイーツの激戦区なのだ。

この店のオーナーは洋菓子世界大会で優勝を果たしたすごい人物。そんなケーキ店に入ると、魅力的なケーキがずらりと並び、賀来は興奮し、板垣からも笑顔がこぼれる。

なかでも人気を集める売上1位候補は、世界一の匠の技が隠されたスポンジに、品評会で最高金賞を3連続受賞した埼玉県産「あまりん」をはじめ時期ごとに厳選したイチゴを使ったショートケーキと、糖度が高くて幻の栗と呼ばれるほど希少性が高い「利平栗」を使った季節限定のモンブラン。

どちらが1位でもおかしくないこの超難問だが、最終解答者に選ばれた板垣は「えー、嫌だ！」と拒否してしまう？ はたして、予想を当てて有終の美を飾ることはできるのか？