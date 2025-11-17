片手で開けて、温度をキープ。毎日に寄り添うステンレスボトル【パール金属】の水筒がAmazonに登場中‼
ツヤ感デザインと真空断熱。持ち歩きたくなる、使いやすさ【パール金属】の水筒がAmazonに登場!
パール金属の水筒は、真空断熱構造により、温かい飲み物も冷たい飲み物も飲み頃温度をしっかりキープする携帯ボトル。
外面は熱くなりにくく、結露もしにくいため、バッグの中でも安心して持ち運べる。ロックを解除すれば片手で簡単に開けられるワンタッチオープン仕様で、外出先でもスムーズに使える。
本体はツヤのあるスタイリッシュなデザインで、男女問わず使いやすく、学校や職場、スポーツ、アウトドアなど幅広いシーンに対応。
レバー式のロック機構がモレを防ぎ、内部のゴムパッキンは取り外して洗えるため、衛生面でも安心。日常使いに求められる機能性とデザイン性を兼ね備えた一本だ。
